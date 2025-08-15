Cae en Cancún Germán Mondragón, acusado de brutal golpiza en club de pádel en Edomex

GENERANDO AUDIO...

Cae en Cancún agresor. Foto: Reuters / Getty

Agentes de la Fiscalía del Estado de México detuvieron en Cancún a Germán Mondragón, acusado de participar en una brutal golpiza dentro del club Alfa Pádel, en Atizapán de Zaragoza. También fueron arrestados su esposa, Karla, y su socio Otón Olvera, cuando regresaban a México. Los tres están señalados por el delito de tentativa de homicidio.

Lo anterior, lo informó el periodista especializado en nota roja, Carlos Jiménez:

El caso se hizo público el 21 de julio, cuando videos difundidos en redes sociales mostraron a un hombre golpeando violentamente a otro durante un partido, con ayuda de varias personas, incluidos escoltas armados. En las imágenes se observa cómo la víctima es sometida en el suelo mientras es amenazada de muerte y recibe una patada final antes de que el grupo se retire.

Relato de la víctima y contexto del ataque

En un testimonio grabado tras las golpiza, la víctima explicó:

“Estábamos en un partido de pádel y todo parecía normal… Entonces, su compañero saca, mientras yo estoy volteado, le digo ‘qué pasó’, y me empieza a retar diciendo ‘¿qué pasó de qué, güey?’”.

Según dijo, tras ese intercambio, dos contrincantes cruzaron la red para golpearlo, uno de ellos con una pala de pádel.

La víctima relató que su pareja intentó intervenir, pero fue amenazada por los escoltas:

“Mi pareja trató de separarlos y los escoltas lo amenazaron también… no permitieron que nadie interviniera”.

Investigación en curso

Testigos y videos fueron clave para documentar la agresión y evitar un desenlace peor. La mujer que grabó las imágenes ayudó a retirar a la víctima del lugar.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, aunque en un inicio se señaló que el agresor era dueño del Alfa Pádel, después se aclaró que él y sus acompañantes son propietarios de otro club, Golden Point.

La Fiscalía del Estado de México continúa con las investigaciones mientras los detenidos enfrentan el proceso legal por tentativa de homicidio.