Cae en Edomex sospechoso del asesinato de José Ponce, policía de la CDMX

Foto: X: @FiscaliaEdomex

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo a Misael “N”, el “Chino” o “El Negro”, por su probable participación en el homicidio del comandante José Jacinto Ponce Alfaro, jefe del Sector Tlatelolco de la Policía de la Ciudad de México (SSC).

El asesinato del mando de la SSC ocurrió el 30 de septiembre en el municipio de Chalco, Estado de México, durante un “cobarde ataque” derivado de un intento de asalto contra él y su esposa Ana Karen “M”, también integrante de la Policía.

Así fue el asalto y la captura

El comandante José Jacinto Ponce Alfaro, director de la Unidad de Protección Ciudadana Tlatelolco, y su esposa Ana Karen M, circulaban por el municipio mexiquense cuando fueron interceptados por dos sujetos a bordo de una moto.

De acuerdo con las investigaciones, Misael “N” habría conducido la motocicleta usada para interceptar a las víctimas. Imágenes del ataque mostraron el momento exacto en que los agresores los amagaron, forcejearon y les dispararon antes de huir. El jefe policial murió en el sitio y su esposa resultó lesionada.

La detención del “Chino” se logró con el apoyo de la Secretaría de Seguridad del Edomex (SS-Edomex). La FGJEM continúa trabajando para ubicar y capturar al otro sujeto que participó en el asalto.

SSC agradece “hermandad institucional”

Tras el anuncio de la detención, este sábado el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, reconoció a través de su cuenta de X el trabajo coordinado de la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad del Estado de México, destacando la “hermandad institucional” entre ambas corporaciones.

De igual forma, reiteró el respaldo total a la familia del oficial asesinado, mientras que el comandante José Jacinto Ponce Alfaro será recordado como un “gran policía que sirvió a la ciudadanía con enorme vocación y disciplina”, aseguraron, garantizando que el lamentable hecho “no quede impune”.

