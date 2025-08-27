Cae exfuncionario del Tribunal de Justicia Administrativa del Edomex por transferencias de 32 mdp

GENERANDO AUDIO...

Exfuncionario del TRIJAEM detenido por 32 mdp. Foto: FGJEM

Un exfuncionario del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM) fue detenido por agentes de la Fiscalía General de Justicia mexiquense (FGJEM), señalado por realizar 29 transferencias electrónicas por 32 millones 482 mil 330 pesos, sin contar con autorización legal. El detenido fue identificado como Omar “N”, de 36 años, quien se desempeñaba como Jefe de Departamento de Servicios Financieros en la institución.

Exfuncionario del TRIJAEM detenido por abuso de confianza

De acuerdo con la FGJEM, los hechos ocurrieron el 1 de diciembre de 2023, cuando el entonces servidor público tenía bajo su resguardo un token de seguridad, herramienta utilizada para ejecutar transferencias de manera directa, sin necesidad de confirmación adicional.

En ese periodo, entre las 12:09 y las 14:14 horas, Omar “N”, en conjunto con otras personas, habría dispuesto indebidamente de los recursos y ejecutado 29 movimientos bancarios por un total de más de 32 millones de pesos.

La dependencia puntualizó: “Las transferencias se realizaron sin autorización ni justificación legal, lo que generó un daño patrimonial al Tribunal”.

Detención de Omar “N” en Toluca

El cumplimiento de la orden de aprehensión ocurrió en la avenida Paseo Colón, colonia Ciprés, en Toluca, donde elementos de la Policía de Investigación detuvieron al imputado. Posteriormente, fue trasladado a instalaciones de la Fiscalía estatal para su certificación médica y, más tarde, ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito en Almoloya de Juárez, a disposición de la autoridad judicial.

Investigación contra exfuncionario del Tribunal de Justicia Administrativa

La Fiscalía indicó que los movimientos financieros irregulares provocaron que los recursos del Tribunal permanecieran bloqueados del 1 al 13 de diciembre de 2023, lo que afectó su operación administrativa.

Por este motivo, el Ministerio Público solicitó y obtuvo la orden de aprehensión por el delito de abuso de confianza. En el proceso de investigación, la FGJEM contó con el apoyo del propio TRIJAEM.

