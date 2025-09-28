Cae la “Güera”, temida jefa criminal de la “Chokiza” en Edomex

GENERANDO AUDIO...

La “Güera” presunta líder de la “Chokiza”. Foto: Semar

Zulma “N”, conocida como la “Güera”, presunta líder de la organización criminal autodenominada la “Chokiza”, fue detenida por personal de la Fuerza de Tarea “MARINA” en coordinación con la Policía Metropolitana de Ecatepec. En la acción también fue capturado Carlos Andrés “N”, vinculado a la misma célula dedicada a la extorsión en la región.

¿Qué se sabe de la captura de la “Güera”?

La captura se realizó durante un patrullaje de vigilancia sobre la Avenida General Manuel Ávila Camacho, cuando ambos viajaban en una motocicleta negra. Durante la inspección se aseguraron cuatro envoltorios con hierba verde con características similares a la marihuana. Las autoridades confirmaron que la motocicleta no contaba con reporte de robo y fue resguardada.

Los detenidos con colombianos

Tras la lectura de sus derechos, los detenidos fueron trasladados al Centro de Justicia de Ecatepec “San Agustín”, donde se determinará su situación jurídica y migratoria. Según las autoridades, ambos esperan la reclasificación de los delitos en función de los elementos de prueba obtenidos durante la detención.

“La detención de la ‘Güera’ y su cómplice representa un golpe significativo a las redes de extorsión en el Estado de México”, señalaron fuentes oficiales. Reiteraron su compromiso de reforzar la seguridad en la región y combatir la actividad delictiva que afecta a la ciudadanía.