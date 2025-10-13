Caen 2 hombres por la desaparición de Kimberly Moya en Naucalpan
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó la detención de dos hombres presuntamente relacionados con la desaparición de Kimberly Hilary Moya González, estudiante del CCH Naucalpan, vista por última vez el 2 de octubre.
¿Quiénes son los detenidos por la desaparición de Kimberly Moya?
Los detenidos fueron identificados como Gabriel Rafael “N”, de 57 años, y Paulo Alberto “N”, quienes fueron ingresados al penal de Barrientos, en Tlalnepantla de Baz. La captura ocurrió tras una serie de cateos realizados por agentes de la Fiscalía en inmuebles del municipio de Naucalpan, donde se hallaron pruebas que los vinculan directamente con la desaparición de la joven.
De acuerdo con las autoridades, en las próximas horas los implicados serán presentados ante un juez de control para determinar su situación jurídica durante la audiencia inicial.
¿Qué le pasó a Kimberly Moya?
Kimberly Moya, de 16 años, desapareció cuando salió de su casa para acudir a un café internet sobre la avenida Filiberto Mata, en la colonia San Rafael Chamapa, a donde fue para sacar copias.
Ante el desarrollo del caso, se prevé que familiares y amigos de la estudiante realicen un nuevo bloqueo sobre Periférico Norte, a la altura del Parque Naucalli, alrededor de las 8:00 de la mañana, para exigir avances en la investigación.