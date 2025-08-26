Caen en Chalco 10 presuntos implicados en asesinato de Dulce, de 12 años

GENERANDO AUDIO...

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo a 10 personas presuntamente implicadas en el homicidio de Dulce, una niña de 12 años, el pasado 11 de agosto en el municipio de Chalco.

Asimismo, la institución indicó que los detenidos forman parte de un grupo criminal dedicado al narcomenudeo con origen en Michoacán.

Investigación y detención de los sospechosos

Este lunes, a través de un comunicado, la FGJEM detalló que una investigación en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de México reveló que el 11 de agosto pasado, los agresores llegaron en dos vehículos, uno marcha Honda y el otro Renault, así como una motocicleta, al domicilio de la menor con la intención de agredir a una persona.

Al no encontrarla, los agresores entraron a la fuerza y atacaron a balazos a quienes se encontraban en la casa, provocando la muerte de Dulce, en un hecho del que lograron salir ilesos tres adultos.

Mientras que el trabajo de inteligencia, que incluyó videos de seguridad, permitió establecer una línea de tiempo que destaca que la agresión iba contra un familiar de la menor, quien reside en el mismo domicilio, quien ya había tenido un altercado con los agresores, el 9 de agosto, cuando integrantes del grupo delictivo lo visitaron en la vivienda para amenazarlo para que “dejara de vender droga por su cuenta”, y se alineara con ellos.

De igual forma, se identificó a César Jair el “Güero” como líder de la célula criminal en la región de Chalco, además de coautor del ataque en el que resultó asesinada la menor identificada como D.V.E.G. Los detenidos fueron identificados como:

César Jair “N”, el “Güero”, identificado como líder de la célula criminal con operación en la región de Chalco y ordenador de la agresión además de coautor material junto con los demás individuos detenidos, en tanto que se identificó a otro sujeto alias “El Abejorro”, como quien dio la orden de “alinear” a todos los “tiradores” de droga de la zona.

Juan Carlos “N”, alias “Chipotles”

Maximiliano “N”, alias “Max”

Arturo “N”, alias “Ojos de aguacate”

Felipe “N”, alias “Flaco”

José de Jesús “N”, alias “Chucho”

Xóchitl “N”, alias “Xoch”

Nancy Elizabeth “N”, alias “Güera”

De acuerdo con la fiscalía mexiquense, el grupo criminal a cargo de los detenidos operaba en la región de Chalco y se dedicaba a la extorsión de vendedores de droga en la zona, obligando a los comerciantes a vender su producto o, de lo contrario, los amenazaban y agredían.

Los 10 detenidos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, donde un juez los ha vinculado a proceso y les ha dictado prisión preventiva, dando tres meses a la FGJEM para concluir con la investigación complementaria. Las indagatorias continúan para determinar la posible participación de los arrestados en otros hechos delictivos.

En tanto que la institución aseguró que hasta el momento no se han hallado indicios de que la muerte de Dulce haya sido por una deuda contraída por su familia, como refirieron algunas publicaciones periodísticas.