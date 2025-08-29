GENERANDO AUDIO...

Varios autos impactados en límites de Temoaya y Toluca. Foto: X/@pciviledomex

Un camión que circulaba sobre el Libramiento Bicentenario, en los límites de Toluca y Temoaya, en el Estado de México, se quedó sin frenos y embistió al menos 12 vehículos.

De acuerdo con los primeros reportes, el choque múltiple ocurrió alrededor del mediodía. Hasta el momento, se reportan nueve personas lesionadas; no se han registrado víctimas mortales.

La vialidad hacia Temoaya permanece cerrada, y equipos de emergencia ya trabajan en la zona para atender a los heridos y realizar las primeras investigaciones del percance.

Atienden a los heridos de accidente en Temoaya

En el accidente estuvieron involucrados 10 autos y 2 tráileres, según reportes de Protección Civil del Estado de México.

En el lugar atendieron a nueve personas lesionadas, mientras que tres más fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica.

El Grupo Relámpagos realizó un traslado aéreo de emergencia: una paciente con trauma cerrado de tórax fue llevada en helicóptero al Centro Médico “Lic. Adolfo López Mateos” en Toluca.

En las labores de auxilio participaron Protección Civil estatal y municipal, SUEM, Bomberos de Toluca, policías estatal y municipal, Cruz Roja y personal de la autopista.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]