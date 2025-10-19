Cancelan reapertura del Nevado de Toluca, Edomex

GENERANDO AUDIO...

Foto: Diana Solórzano

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas anunció de último momento que no se abrirá el acceso al Nevado de Toluca este 18 de octubre, como se había informado previamente.

Apenas ayer, la dependencia había comunicado que la reapertura sería en modalidad de senderismo, luego del cierre temporal derivado del accidente ocurrido en agosto; sin embargo, la nueva disposición suspende el ingreso hasta nuevo aviso.

Hasta el momento, no se han precisado los motivos de la decisión ni la fecha tentativa para su reapertura.

Foto: Especial

¿Por qué cerraron el acceso al Nevado de Toluca?

Debido a la presencia de un incendio forestal y condiciones climáticas adversas, se ha informado que no habrá acceso al Nevado de Toluca hasta que las condiciones mejoren.

Para garantizar la seguridad de posibles visitantes y de equipos de emergencias, las autoridades de Medio Ambiente del Estado de México (Edomex), informarán cuando se reabra el mismo.

Autoridades estatales confirmaron que el incendio forestal registrado en el lugar ha sido controlado, sin que hasta el momento se tenga una cifra exacta de las hectáreas afectadas, pero el acceso permanecerá cerrado para permitir las labores de enfriamiento y garantizar la seguridad de brigadistas y visitantes.

Así se combatió el incendio

Durante el combate al fuego, tres brigadistas de la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque) resultaron lesionados. Dos de ellos fueron trasladados en helicóptero del Grupo Relámpagos y uno más por vía terrestre con apoyo del Servicio de Urgencias del Edomex, todos canalizados a hospitales del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM).