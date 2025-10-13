Caos vial en Edomex por bloqueos y manifestaciones este lunes

GENERANDO AUDIO...

Manifestaciones y bloqueos en Edomex rumbo hacia la CDMX. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Este lunes 13 de octubre el tránsito en el Estado de México (Edomex), inició complicado luego de que se presentaran manifestantes en la Autopista México-Pachuca y en el Periférico Norte.

México-Pachuca

Decenas de manifestantes intentaron bloquear esta mañana la Autopista México-Pachuca a la altura de El Vigilante, sin embargo, elementos de la Policía Municipal de Naucalpan, encapsularon a los inconformes para que no bloquearan la importante vialidad que conecta una zona muy importante del Edomex con la Ciudad de México (CDMX).

Aunque en una primera acción los manifestantes bloqueaban dos carriles con dirección hacia la CDMX, lo que complicó el tránsito, al momento todos los carriles están libres y la circulación fluye con normalidad, ya que los inconformes han sido replegados por las autoridades.

Los policías habrían detenido al menos a dos personas por obstruir las vías de comunicación, pero poco después fueron liberadas.

Los manifestantes protestan por la presunta construcción de más de 700 departamentos y una gasolinera en una zona verde.

Periférico Norte

Familiares y amigos de Kimberly Moya, estudiante de 16 años del CCH Naucalpan se manifiestan en el Periférico Norte, junto con otros familiares de más personas desaparecidas en la entidad mexiquense.

Hasta el momento, los manifestantes se encuentran con pancartas donde se exhiben los datos de sus seres queridos desaparecidos y no obstruyen la importante vialidad que mantiene una carga importante por la hora.

Esta es otra importante vía que comunica el Edomex con la capital mexicana.