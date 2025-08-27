Caos vial en Tlalnepantla por volcadura de camión en avenida Gustavo Baz

GENERANDO AUDIO...

Tránsito afectado por camión en Gustavo Baz. Foto: Reporte Vial Edomex

Esta mañana, en la avenida Gustavo Baz, un camión transportaba impresoras, perdió el control y terminó atravesado en la importante vialidad, lo que ha dejado un caos vial en dirección hacia La Quebrada, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México (Edomex). La unidad de carga quedó detenida sobre la carpeta asfáltica y bloqueó en su totalidad los carriles de circulación en dirección hacia la entidad mexiquense.

Maniobras tras la volcadura del camión en la vía Gustavo Baz

El percance provocó una congestión vehicular inmediata, aunque por la hora la mayor densidad de automóviles se registraba en dirección contraria, rumbo a la Ciudad de México (CDMX).

Autoridades municipales indicaron que el camión fue asegurado en el punto y posteriormente retirado con apoyo de dos plataformas. La mercancía también fue levantada para despejar la vialidad lo más pronto posible.

Las autoridades precisaron que no hubo personas lesionadas, únicamente daños materiales en la unidad de carga y en la mercancía transportada.

Elementos de la policía local y personal de tránsito permanecieron en la zona para orientar a los conductores, coordinar desvíos y agilizar la movilidad en uno de los accesos más utilizados hacia el norte del Valle de México.

Accidente deja asentamiento vehicular de 1.8 kilómetros

El Reporte Vial del Edomex confirmó que el accidente vehicular en San Pedro Barrientos, registró un asentamiento vial de 1.8 kilómetros.

