Una golpiza dentro del club Alfa Pádel, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, fue captada en video y difundida en redes sociales. En las imágenes se observa a un hombre agrediendo brutalmente a otro, con apoyo de varias personas, incluidos escoltas.

El hecho ocurrió a plena luz del día. Hasta el 21 de julio de 2025, la Fiscalía del Estado de México no ha emitido información oficial ni confirmado si hay una investigación en curso.

El video fue compartido por el periodista Carlos Jiménez a través de la red social X. En las imágenes se ve a un hombre con playera negra y short blanco golpeando a otro con playera blanca y short negro. A la agresión se suman varios escoltas que lo acompañan, propinando golpes al agredido.

Entre quienes participan también aparecen una mujer y un joven, presuntamente la esposa e hijo del agresor. En un segundo video, la víctima ya se encuentra en el suelo, sin oponer resistencia, mientras el agresor lo mantiene sometido y lo amenaza con matarlo. Uno de los escoltas, uniformado con insignias de una empresa de seguridad privada, lo remata con una patada antes de retirarse.

Según el periodista que difundió las imágenes, el hombre que encabeza la agresión se llama Germán Mondragón y sería el dueño del establecimiento donde ocurrieron los hechos. Sin embargo, en otro video, la víctima aclaró que la persona que lo golpeó no es el dueño de ese, sino de otro establecimiento del mismo giro.

En un testimonio difundido en redes sociales, la víctima narró los momentos previos a la agresión ocurrida en el club Alfa Pádel. De acuerdo con su versión, el conflicto comenzó durante un partido amistoso:

“Estábamos en un partido de pádel y todo parecía normal. Le lanzo la pelota a los contrarios para que saquen, y uno de ellos, Otón Olvera, me reclama de forma agresiva que le dé la pelota. Le respondo que no lo escuché y me acomodo para defender el punto. Entonces, su compañero saca, mientras yo estoy volteado, le digo “qué pasó”, y me empieza a retar diciendo “¿qué pasó de qué, güey?””, relató.

ADVERTENCIA: El siguiente material contiene imágenes de violencia. Se recomienda discreción.