Carambola en Ecatepec deja 14 lesionados; un camión oficial estuvo involucrado

GENERANDO AUDIO...

Foto: Fernando Cruz

Esta tarde se registró una carambola en Ecatepec de Morelos, en el Estado de México, que dejó como saldo 14 personas lesionadas, entre ellas menores de edad. El Gobierno municipal informó que en el accidente se vio involucrado un camión oficial, por lo que se hará cargo de los daños ocasionados a terceros.

El percance ocurrió en avenida México poniente, colonia Santa María Tulpetlac, cuando varias unidades particulares y dos vehículos de transporte público impactaron contra un camión tipo volteo.

Tras el choque múltiple, paramédicos y bomberos llegaron al lugar para atender a los afectados. Las 14 personas lesionadas presentaban golpes y heridas leves, por lo que no fue necesario su traslado a hospitales.

Gobierno de Ecatepec asumirá daños a terceros

Autoridades de Ecatepec, confirmó que se haría cargo de los daños provocados a terceros por el accidente debido a que un camión oficial se vio involucrado en la carambola.

Aunque las lesiones de las personas involucradas no requirieron traslado hospitalario, se instruyó una revisión médica y seguimiento puntual para garantizar su bienestar.