Caravanas en Edomex ofrecen testamento gratis; así puedes tramitarlo
Durante septiembre y octubre, las Caravanas por la Justicia Social ofrecerán el trámite de testamento gratuito o con descuento en varios municipios del Estado de México, como parte de su campaña para acercar servicios legales a la población.
Las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social llegarán este mes a municipios como Toluca, Zumpango, Chicoloapan y Coatepec Harinas, ofreciendo más de 125 servicios gratuitos, incluido el otorgamiento de testamentos.
Este programa del Gobierno del Estado de México busca brindar certeza legal a las familias mexiquenses, especialmente en zonas con alto grado de marginación jurídica.
Además de ser gratuito, el trámite del testamento puede contar con descuentos de hasta el 50%, dependiendo del caso.
¿Qué es un testamento y por qué hacerlo?
Un testamento es un documento legal donde una persona decide cómo se repartirán sus bienes y derechos después de su fallecimiento.
De acuerdo con el Código Civil del Estado de México (art. 6.12), este acto es personal, libre y revocable, lo que significa que puede modificarse en cualquier momento mientras la persona esté en pleno uso de sus facultades.
Realizar un testamento ayuda a evitar conflictos familiares y garantiza el respeto a la voluntad del testador.
Requisitos para tramitar un testamento gratuito en Edomex
Para acceder al trámite, necesitas presentar:
- Identificación oficial vigente con fotografía
- Acta de nacimiento
- CURP
- Comprobante de domicilio
- Acta de matrimonio (en caso de tenerla)
Fechas y municipios confirmados
Caravana 1
- 17 al 20: Metepec
- 23 al 27: Toluca
- 30 sep. al 4 oct.: Coatepec Harinas
Caravana 2
- 17 y 18: Chicoloapan
- 19 y 20: Chiconcuac
- 23 al 27: Tecámac
- 30 sep. al 4 oct.: Ixtapaluca
Caravana 3
- 17 al 20: Zumpango
- 23 al 27: Tultitlán
- 30 sep. al 4 oct.: Alzateán de Zaragoza