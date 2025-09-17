Caravanas en Edomex ofrecen testamento gratis; así puedes tramitarlo

Caravanas en Edomex ofrecen testamento gratuito o con descuento; consulta fechas y requisitos por municipio.
Durante septiembre y octubre, las Caravanas por la Justicia Social ofrecerán el trámite de testamento gratuito o con descuento en varios municipios del Estado de México, como parte de su campaña para acercar servicios legales a la población.

Las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social llegarán este mes a municipios como Toluca, Zumpango, Chicoloapan y Coatepec Harinas, ofreciendo más de 125 servicios gratuitos, incluido el otorgamiento de testamentos.

Este programa del Gobierno del Estado de México busca brindar certeza legal a las familias mexiquenses, especialmente en zonas con alto grado de marginación jurídica.

Además de ser gratuito, el trámite del testamento puede contar con descuentos de hasta el 50%, dependiendo del caso.

¿Qué es un testamento y por qué hacerlo?

Un testamento es un documento legal donde una persona decide cómo se repartirán sus bienes y derechos después de su fallecimiento.

De acuerdo con el Código Civil del Estado de México (art. 6.12), este acto es personal, libre y revocable, lo que significa que puede modificarse en cualquier momento mientras la persona esté en pleno uso de sus facultades.

Realizar un testamento ayuda a evitar conflictos familiares y garantiza el respeto a la voluntad del testador.

Requisitos para tramitar un testamento gratuito en Edomex

Para acceder al trámite, necesitas presentar:

  • Identificación oficial vigente con fotografía
  • Acta de nacimiento
  • CURP
  • Comprobante de domicilio
  • Acta de matrimonio (en caso de tenerla)

Fechas y municipios confirmados

Caravana 1

  • 17 al 20: Metepec
  • 23 al 27: Toluca
  • 30 sep. al 4 oct.: Coatepec Harinas

Caravana 2

  • 17 y 18: Chicoloapan
  • 19 y 20: Chiconcuac
  • 23 al 27: Tecámac
  • 30 sep. al 4 oct.: Ixtapaluca

Caravana 3

  • 17 al 20: Zumpango
  • 23 al 27: Tultitlán
  • 30 sep. al 4 oct.: Alzateán de Zaragoza

