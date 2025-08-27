GENERANDO AUDIO...

Mujer cargaba a su bebé y un arma larga en pelea. Foto: Getty Images

Una mujer que cargaba a su bebé fue captada en video con una arma larga durante una pelea entre vecinos en Naucalpan, Estado de México. De acuerdo con testigos, todo comenzó tras una ceremonia de santería que se realizó en la colonia, donde la discusión escaló hasta llegar a las agresiones físicas.

El periodista Carlos Jiménez compartió el video de los hechos, que rápidamente se hizo viral en redes sociales:

Mujer apuntó con arma larga durante la pelea

En la grabación, se observan alrededor de 15 personas, algunas vestidas de blanco y rojo como parte del ritual santero. Entre gritos y empujones, se muestra a una mujer con cabello rubio, la cual discute con varios jóvenes y es protagonista de la pelea.

De repente, otra mujer apareció detrás, cargando a su bebé en brazos y un arma larga. La mujer amagó con disparar, lo que hizo que los involucrados en la pelea retrocedieran y se calmaran momentáneamente.

A pesar del peso del menor y del arma, la mujer no soltó a ninguno. Otra participante del rito intervino y logró apartarla del lugar.

Ceremonia de santería terminó en caos

De acuerdo con vecinos, el conflicto se originó por una ceremonia de santería organizada en la zona. Los asistentes realizaban cánticos cuando comenzó la pelea, lo que derivó en empujones, insultos y finalmente en la intervención de la mujer armada.

El hecho generó alarma entre las familias del lugar, quienes observaron desde sus casas cómo la situación se descontrolaba.

Vecinos de la zona grabaron el video, que rápidamente se volvió viral y generó debate sobre la falta de respuesta de las autoridades y el riesgo al que fue expuesto el bebé.

Autoridades no llegaron al lugar

Testigos señalaron que, pese a las llamadas de auxilio, la Policía de Naucalpan no acudió a la zona durante la confrontación. Hasta el momento no se ha informado de personas detenidas ni de un reporte oficial por parte de las autoridades municipales.

