¡Casi los aplasta! Graban derrumbe en carretera de Ixtapan de la Sal

GENERANDO AUDIO...

El derrumbe en carretera de Ixtapan de la Sal bloquea el paso. Foto: C5 Edomex

Un derrumbe en la carretera Las Juntas–Ixtapan de la Sal, en el municipio de Ixtapan de la Sal, Estado de México (Edomex), obligó al cierre total de la vialidad, informó la Secretaría de Seguridad de la entidad mexiquense. El incidente ocurrió a la altura de la localidad San Alejo, donde una roca de varias toneladas cayó sobre la vía y provocó que quedara incomunicada, generando la movilización de equipos de emergencia.

En un video difundido en redes sociales, se observa el momento en que varios conductores se acercan a la enorme roca que bloqueaba la carretera, cuando de forma repentina se registra un segundo derrumbe. En las imágenes se escucha un fuerte estruendo mientras árboles y tierra caen sobre el camino. Las personas presentes corren para ponerse a salvo, evitando ser alcanzadas por el derrumbe.

“Eviten acercarse a la zona y utilicen rutas alternas mientras se realizan los trabajos para retirar los escombros”, informó el Centro de Mando C5 del Edomex, al confirmar el cierre carretero.

Autoridades atienden el derrumbe en Ixtapan de la Sal

Elementos de seguridad y servicios de emergencia continúan en el lugar para realizar labores de limpieza y retirar las rocas que bloquean la carretera. Las autoridades han recomendado a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y no acercarse al sitio del deslave, debido al riesgo de nuevos desprendimientos de tierra y piedras.

La carretera Las Juntas–Ixtapan de la Sal es una ruta clave para el tránsito local y turístico de la región sur del Edomex. Hasta el momento, se mantienen cerrados ambos sentidos de la vialidad mientras continúan las maniobras para restablecer el paso.

Video muestra el momento del segundo derrumbe

El video del derrumbe en Ixtapan de la Sal ha sido compartido en diferentes plataformas, como en la cuenta de Facebook identificada como Magisterio Mexiquense, donde usuarios reportan la magnitud del incidente y alertan a otros automovilistas para evitar el tramo afectado.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]