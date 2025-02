El caso del bebé abandonado en Tultitlán, Estado de México, ha tomado un nuevo rumbo tras la difusión de audios y mensajes que sugieren que los padres del menor, Lucio “N” y Diana “N”, planearon el abandono del recién nacido.

En los audios filtrados en redes sociales, Lucio “N” expresa su intención de deshacerse del bebé, mencionando que “no queda de otra más que tirarlo”. Esta declaración contradice la versión inicial de Diana, quien aseguró que desconocía las intenciones de su pareja.

Las pruebas presentadas refuerzan la acusación de homicidio en grado de tentativa, un delito que podría llevar a los involucrados a una sentencia de hasta 40 años de prisión.

En las grabaciones, Lucio “N” le da instrucciones a Diana sobre qué hacer con el bebé. Se le escucha referirse al recién nacido como un “feto”, proponiendo que lo deseche en el sanitario.

También menciona que llevará una caja y una bolsa para completar el abandono.

Diana, quien dio a luz en el baño de la pastelería donde trabajaba, no objeta las instrucciones de su pareja, lo que sugiere su posible participación en el plan. En otro audio, Lucio intenta justificar sus acciones, argumentando que se trata de un “aborto” y que no tienen otra opción. También sugieren la ingesta de medicamentos para llevar a cabo los hechos.

Además de los audios, la investigación ha revelado mensajes de WhatsApp que refuerzan la hipótesis de que ambos participaron en la decisión de abandonar al bebé.

Diana expresó preocupación al notar que el recién nacido aún se movía, pero Lucio la instó a ignorarlo:

“Ya no lo veas, amor, ya no le prestes atención… Ahorita que vaya para la casa lo tiro y no lo volverás a ver”.