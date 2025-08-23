GENERANDO AUDIO...

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre el cese de dos funcionarios del Ministerio Público por presuntas omisiones en la atención a la denuncia que derivó en la localización sin vida del niño Fernandito.

Según el comunicado 974/2025, el 3 de agosto la madre del menor acudió al Centro de Justicia de La Paz para informar que había dejado a su hijo al cuidado de una persona que se negaba a devolvérselo.

Así fue la atención a la madre del niño Fernandito

El reporte fue atendido por un prestador de prácticas profesionales, quien notificó al Agente del Ministerio Público presente. Este indicó que debía esperar a otra funcionaria, pues él se retiraba, y además sugirió acudir a la agencia del Ministerio Público de Género si no deseaba continuar ahí. La madre se retiró y regresó el lunes 4 de agosto para formalizar la denuncia ante la autoridad ministerial en el Centro de Justicia para la Mujer en La Paz.

Ese mismo día, elementos de la Fiscalía en coordinación con la Policía Municipal acudieron al domicilio reportado y localizaron el cuerpo del menor, ya en estado de descomposición. En el lugar fueron detenidas tres personas en flagrancia: Carlos “N”, Lilia “N” y Ana Lilia “N”, quienes se encuentran actualmente vinculadas a proceso por delitos relacionados con desaparición y secuestro que causa la muerte. La pena podría alcanzar hasta 160 años de prisión.

Fiscalía Edomex detecta dilación y cesa a dos funcionarios

La Fiscalía Edomex señaló que, derivado de los hechos, se advierte una dilación institucional, falta de empatía y nula vocación de servicio por parte de personal ministerial. En consecuencia, el Agente del Ministerio Público que derivó a la denunciante a otra instancia fue cesado de sus funciones y enfrentará responsabilidades administrativas y penales. Asimismo, una Agente del Ministerio Público del área de Género fue removida de su cargo y puesta a disposición de autoridades centrales de la Fiscalía para determinar si incurrió en alguna falta relacionada con la atención a los derechos de la madre del menor, identificada como M.N.G.S.

La FGJEM también informó que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción lleva una investigación interna por negación del servicio, y no se descarta que esta se extienda a otros servidores públicos involucrados.

Peritajes e intervalo de muerte

Los peritajes al cuerpo del menor revelaron fracturas en clavícula y costilla, además de lesiones contusas. La causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico, con un intervalo estimado de muerte de 3 a 5 días antes del hallazgo, es decir, entre el 30 de julio y el 2 de agosto. Sin embargo, también se determinó que la privación de la libertad del menor habría ocurrido desde el lunes 28 de julio, según refirió la madre durante entrevista ministerial.

FGJEM también investiga acceso a expediente

La FGJEM informó que se investigan actos relacionados con manifestaciones de la activista Fabiola Villa, quien el 21 de agosto afirmó que la “Fiscalía le negó el acceso a la carpeta”. Se precisó que la persona se presentó en sede ministerial sin acreditar representación legal, por lo que no estaba facultada para acceder a la indagatoria.

