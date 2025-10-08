Caso Kimberly Moya en Naucalpan: madre afirma que los últimos videos difundidos son falsos

GENERANDO AUDIO...

Madre de Kimberly Moya desmiente nuevos videos. Foto: FGJEM

La madre de Kimberly Hilary Moya, adolescente de 16 años desaparecida en Naucalpan, Estado de México, negó la veracidad de los videos recientemente difundidos en redes sociales en los que presuntamente se observa a su hija con maletas.

En una grabación publicada en redes sociales, Jaqueline, madre de la estudiante, aseguró que las imágenes son falsas y pidió a la población no dejarse confundir.

Madre de Kimberly Moya pide no difundir videos falsos del caso

A través de un mensaje difundido en redes, Jaqueline manifestó su preocupación por los contenidos que intentan desmentir la desaparición de Kimberly.

En el video, explicó que desconoce los intereses de las personas que están generando este tipo de materiales y señaló que la joven que aparece en las grabaciones “no es su hija” e indicó que ese video es falso, acotando que la sudadera que lleva la joven no es la misma que vestía Kimberly el día que desapareció, afirmó.

La madre reiteró que la desaparición de Kimberly es real y solicitó a la ciudadanía no compartir contenidos falsos que afecten la búsqueda y la investigación en curso.

Kimberly Moya continúa desaparecida desde el 2 de octubre

De acuerdo con la información oficial, Kimberly Moya fue vista por última vez el 2 de octubre, cuando salió de su domicilio en la colonia San Rafael Chamapa para sacar copias.

Desde ese día, su familia y autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) mantienen activas las labores de búsqueda.

La dependencia realizó un cateo en un predio cercano al sitio donde fue vista por última vez, aunque, hasta el momento, no ha emitido información oficial sobre los resultados.

“Desconocemos los motivos de quienes difunden esos videos. Solo pedimos respeto y apoyo para seguir buscando a mi hija”, expresó la madre de Kimberly.

Familiares piden verificar la información sobre el caso Kimberly Moya

En declaraciones públicas, Flor, hermana de Kimberly, comentó que se habría detenido a un sospechoso relacionado con el caso; sin embargo, la Fiscalía estatal no ha confirmado esta versión.

La familia pidió a la población consultar únicamente fuentes oficiales y continuar difundiendo la ficha de búsqueda para dar con el paradero de la estudiante del CCH Naucalpan.

Hasta ahora, las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación por la desaparición de Kimberly Hilary Moya, y continúan las acciones de búsqueda en coordinación con colectivos y vecinos de la zona.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]