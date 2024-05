¿Los conoces? Estudiantes del CCH Naucalpan identifican a presuntos porros tras riña

Ellos son los presuntos porros responsables. Foto: Grupo CCH Naucalpan FB

Mediante un grupo de Facebook del CCH Naucalpan, alumnos han identificado a seis presuntos porros del Bachilleres 5 como culpables del enfrentamiento del pasado miércoles 8 de mayo, donde un estudiante perdió la vida.

¿Quiénes son los presuntos porros culpables de la muerte de un estudiante de CCH Naucalpan?

De acuerdo con la información compartida, se trata de seis estudiantes dirigentes del porro “19 de septiembre” perteneciente al Bachilleres 5. Alumnos señalan que este grupo de choque ha tenido por años una rivalidad con la escuela de la UNAM, por lo que continuamente buscan atacar a sus estudiantes.

Entre los identificados se encuentra Diego Luna, un joven de 25 años que ha dirigido al grupo de porros del plantel de Satélite durante años. Según los estudiantes, el atacante vive en Nicolás Romero, en la “Curva”, a unas calles abajo.

Captura de pantalla grupo de Facebok “CCH Naucalpan”

Otro de los porros identificados por los estudiantes de CCH Naucalpan es Rafael, quien es hermano del dirigente de porros (Luna). Presuntamente, este joven de 20 años tiene varias denuncias en su contra por actos violentos. Entre éstos destacan la muerte del checador de la ruta 22 de camiones del Estado de México, conocida como “La López”.

Captura de pantalla grupo de Facebok “CCH Naucalpan”

El tercer identificado es Edwin, quien, según los alumnos, se dedica a amenazar, robar y golpear a los estudiantes de la escuela sólo por “ser de la UNAM”. Un cuarto joven que se logró reconocer es el estudiante de 19 años apodado “culer“. De acuerdo con la información, este joven es el porro a quien se le ha visto en diversos videos golpeando a Yael N, estudiante de 19 años de CCH Naucalpan que perdió la vida.

También se viralizaron las fotografías de otros dos miembros del grupo porril “19 de septiembre”. Aunque no se revela el nombre de ambos, la primera foto muestra a un joven de tez morena con cejas pobladas y rasgos marcados con una playera del grupo de porros del Bachilleres 5. La otra imagen muestra a un estudiante de aproximadamente 19 años, con nariz ancha y tez morena, que también porta una camisa del Bachilleres 5 Satélite color blanca con verde.

Captura de pantalla grupo de Facebok “CCH Naucalpan”

Acusan a director de CCH Naucalpan de tener acuerdos con porros

Por otra parte, alumnos de la institución acusaron a Keshava Rolando Quintanar Cano, director de CCH Naucalpan, de tener vínculos con los porros del Bachilleres 5. De acuerdo con información no oficial, en 2023, el director recomendó un grupo porril a las autoridades de CCH Azcapotzalco para “desestabilizar a los estudiantes”.

Al momento, el director de la institución no se ha pronunciado sobre dichas acusaciones ni sobre los trágicos hechos ocurridos el día de ayer.