Choca auto y queda colgado en estacionamiento de plaza en Naucalpan

La tarde de este jueves, un vehículo quedó colgado del último piso de un estacionamiento de la plaza Mega San Mateo en Naucalpan, Estado de México, generando pánico entre visitantes y trabajadores.

El incidente ocurrió en la zona de Bosques de Moctezuma, cerca de la Vía López Mateos, donde el conductor de una camioneta, de alrededor de 20 años, habría acelerado de forma repentina hasta estrellarse con la barda de contención, provocando que las llantas delanteras del vehículo quedaran suspendidas en el vacío.

Tras el incidente, el joven fue detenido por personal de seguridad privada de la plaza comercial, y presentado por la Policía Municipal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para deslindar responsabilidades por los daños a la propiedad, toda vez que, de acuerdo con los primeros reportes, en la unidad dos jóvenes, aparentemente bajo los influjos del alcohol.

Motivo del accidente

Sin embargo, aunque en un inicio se mencionó que el conductor confundió los pedales del automóvil, más tarde trascendió que en realidad habría provocado el choque de manera intencional.

Ello, según habría confesado, en busca de llamar la atención de las autoridades, asegurando que su padrastro fue detenido injustamente en febrero y que el caso no ha avanzado en la justicia mexiquense.

El sitio fue asegurado por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Guardia Civil municipal, mientras que personal de Protección Civil y Bomberos trabajó en la parte alta del estacionamiento para retirar la unidad.

Aunque fragmentos de la barda de concreto cayeron hacia la planta baja, no se registraron personas lesionadas. Sin embargo, el accidente causó un ligero caos vial en la salida de la plaza comercial.

