Video: chofer baja a pasajeros en vías y tren casi se los lleva en Cuautitlán

Una cámara de seguridad grabó el momento de una total imprudencia de parte del chofer de un autobús de transporte público en el municipio de Cuautitlán, Estado de México, cuando por querer ganarle el paso al tren, por poco se lo lleva de corbata con todo y pasajeros.

En las imágenes se da cuenta de cómo el autobús se detiene justo sobre las vías del tren para que, al menos, dos de los usuarios desciendan de la unidad, cuando intempestivamente se ve a la locomotora del tren empujar la parte trasera del camión con toda fuerza y por poco, aplastar a los pasajeros que acaban de bajar de la unidad.

En el clip difundido en varias redes sociales por diferentes cuentas como la de Facebook identificada como Dossier Cuautitlán Izcalli, se puede apreciar a los dos usuarios y otras personas que esperaban en una parada improvisada, correr para no ser alcanzados por el tren y, en segundos, el paso de los pesados vagones que siguen a la locomotora que, aunque pasa a su velocidad habitual, no daña de manera significativa el autobús, pero sí lo mueve por completo girándolo.

Todo sucedió muy rápido, pero, aunque solo fue por una diferencia de segundos, no hubo consecuencias fatales y los pasajeros no reportaron a alguna víctima mortal hasta el momento. Sin embargo, las autoridades locales no han hecho mención del hecho.

Lo que sí queda registrado en video, es la imprudencia del conductor de la unidad de transporte público, al detenerse sobre las vías del tren para que el pasaje descienda, lo que pudo haberse convertido en un accidente grave y hasta una tragedia. Siempre es preferible esperar a que pase el tren que intentar ganarle el paso.