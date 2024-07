“¡No, hijo, no! ¡Auxilio!”: balean a chofer e hijo en la México-Pachuca

Gravemente herido terminó el hijo del chofer de un transporte de carga después de que habría intentado evadir a un grupo de presuntos delincuentes mientras circulaba en la autopista México-Pachuca.

Momentos antes, el conductor le había pedido al joven que grabara a los sospechosos, con quienes ya habría tenido contacto.

Advertencia: el siguiente material contiene fuertes imágenes, se recomienda discreción.

De acuerdo con las imágenes, que ya circulan en redes sociales, el chofer y su hijo viajaban en una camioneta color blanca.

Al inicio de la grabación, ambos están estacionados sobre la lateral de la carretera, enfrente de ellos pasa un sujeto con sudadera negra y capucha, que se sube un automóvil tipo sedan.

Tras ascender a la unidad, tanto la camioneta como el auto compacto retoman su camino, localizándose antes de la desviación hacia Ojo de Agua, en el Estado de México.

El coche de los sospechosos se adelanta y es cuando el papá le pide a su hijo que los grabe.

Al pasar unos segundos, el chofer del transporte de carga rebasa el auto negro, pero no tarda para emparejarse de nuevo.

Cuando los presuntos delincuentes les dan alcance, se escuchan al menos 5 disparos de arma de fuego, que hirieron al hijo del hombre que manejaba.

“¿Dónde hijo? ¡No mam#$%! ¡No hijo, no! ¡Auxilio! ¡No hijo, no! ¡Gonzalo, no, no puede ser!”.