| UnoTV | Estado de México

GENERANDO AUDIO...

El saldo es de al menos 10 personas muertas. Foto: Cuartoscuro

Un accidente se registró la mañana de este lunes 8 de septiembre, cuando un tren de la empresa Kansas City Southern de México impactó contra un autobús de pasajeros de la empresa Herradura de Plata, en la carretera federal Atlacomulco–Maravatío.

El autobús había salido de San Felipe del Progreso con destino a la Ciudad de México y el saldo preliminar es de 10 personas fallecidas, 7 mujeres y 3 hombres, además de 55 personas más que resultaron heridas y fueron canalizadas a distintos hospitales de la región.

De acuerdo con el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Seguridad, Protección Civil, Secretaría de Salud y el Grupo Relámpagos, se mantiene la coordinación con fuerzas armadas y autoridades municipales para la atención de las víctimas.

Traslados hospitalarios

Los lesionados fueron canalizados a distintos hospitales de la región:

Hospital General de Atlacomulco (IMSS-Bienestar): 21 personas

21 personas Hospital General de San Felipe del Progreso (IMSS-Bienestar): 10 personas

10 personas Clínica 252 del IMSS: 10 pacientes

10 pacientes Hospital General de Maravatío: 1 persona

1 persona IMSS-Bienestar de Ixtlahuaca: 1 paciente

1 paciente Clínica particular Santa María en Jocotitlán: 11 pacientes

11 pacientes Centro Médico de Ixtlahuaca: 1 paciente

1 paciente Clínica particular Juan Pablo Segundo: 1 paciente

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Además, dos pacientes del Hospital General de Atlacomulco y uno de la Clínica 252 del IMSS fueron trasladados vía aérea por el Grupo Relámpagos al Hospital Adolfo López Mateos y al Hospital Médica MIA, donde reciben atención médica especializada.

Operativo de rescate

En las labores de atención participaron la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Comisión Nacional de Emergencias, Policía Estatal, Protección Civil del Estado de México, SUEM, Grupo Relámpagos, Cruz Roja Atlacomulco, FGJEM y unidades municipales de Protección Civil de Atlacomulco, San Felipe del Progreso e Ixtlahuaca.

Solidaridad y apoyo

El Gobierno del Estado de México expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, y aseguró que continuará brindando atención médica de calidad, apoyo permanente y acompañamiento para salvaguardar la integridad de los afectados.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer las causas del accidente y garantizar justicia a las víctimas.