Choque en Toluca genera tráfico de 3 kilómetros en dirección a Tollocan

Choque en Toluca complica el paso hacia Tollocan. Foto: Captura C5 Edomex

Un choque en Toluca ocasionó, la mañana de este lunes, una congestión vial de aproximadamente 3 kilómetros sobre el Boulevard Miguel Alemán Valdés, en el carril de alta con dirección a Tollocan, a la altura de la colonia San Antonio Abad. De acuerdo con información del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), el tránsito permanece lento y se ha generado una fila de 3 kilómetros de tráfico.

C5 reporta afectación vial en Boulevard Miguel Alemán

El C5 Edomex detalló que personal de seguridad y elementos de emergencia arribaron a la zona para coordinar el retiro de las unidades y agilizar la circulación. “Se registra tránsito lento derivado de accidente vial sobre Boulevard Miguel Alemán, en el carril de alta, con dirección a Tollocan”, informó la dependencia a través de su red social oficial.

Autoridades piden tomar vías alternas en Toluca

La Secretaría de Seguridad del Estado de México recomendó a los automovilistas utilizar rutas alternas para evitar mayores retrasos en el desplazamiento hacia el distribuidor vial de Tollocan. También solicitó a los conductores manejar con precaución, respetar los señalamientos viales y atender las indicaciones del personal que se encuentra en el lugar.

