Cierre en la autopista Arco Norte por accidente rumbo a Atlacomulco

Se mantiene cerrado carril en el Arco Norte rumbo a Atlacomulco.Foto: Cuartoscuro

La madrugada de este miércoles 3 de septiembre, un accidente ocasionó el cierre de la autopista Arco Norte con dirección a Atlacomulco, lo que mantuvo detenida la circulación por, al menos, seis horas en el kilómetro 94+300. De acuerdo con las redes oficiales de la autopista, alrededor de las 8:30 horas se liberó el tránsito, aunque todavía permanece afectado un carril en el kilómetro 110+600, en el tramo Pachuca-Ajoloapan.

Cierre de la autopista Arco Norte durante varias horas

Las autoridades informaron que la autopista Arco Norte se mantuvo sin paso vehicular por varias horas, debido a un siniestro que no se especificó, en el que se requirió el apoyo de grúas para mover a las unidades involucradas. La fila de vehículos llegó a extenderse hasta 14 kilómetros mientras continuaban las maniobras para liberar el tramo.

La autopista Arco Norte señaló: “La circulación ya fue reabierta, sin embargo, se mantiene cierre parcial en un carril de la autopista Arco Norte con dirección a Atlacomulco, a la altura del kilómetro 110+600, en el tramo Pachuca-Ajoloapan”.

Carril de alta aún afectado en dirección Atlacomulco

Solo el carril de alta permanecía inhabilitado en la zona mencionada, mientras que el tránsito por los carriles restantes comenzó a fluir.

Las autoridades exhortaron a los conductores a seguir los señalamientos viales y a manejar con precaución en la zona del percance para evitar mayores retrasos.

Tránsito en la zona del Arco Norte tras el accidente

Con la liberación parcial de la autopista Arco Norte, la fila de 14 kilómetros empezó a reducirse paulatinamente, permitiendo el avance de vehículos particulares y transporte de carga que se encontraban varados desde la madrugada.

En la zona hay personal de apoyo y unidades de auxilio vial para continuar con las labores y restablecer en su totalidad la circulación en dirección a Atlacomulco.

