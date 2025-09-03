Cierre en la autopista Arco Norte por accidente rumbo a Atlacomulco
La madrugada de este miércoles 3 de septiembre, un accidente ocasionó el cierre de la autopista Arco Norte con dirección a Atlacomulco, lo que mantuvo detenida la circulación por, al menos, seis horas en el kilómetro 94+300. De acuerdo con las redes oficiales de la autopista, alrededor de las 8:30 horas se liberó el tránsito, aunque todavía permanece afectado un carril en el kilómetro 110+600, en el tramo Pachuca-Ajoloapan.
[TE RECOMENDAMOS: Fuertes lluvias inundan Tultitlán y Ecatepec; Mexibús con retrasos]
Cierre de la autopista Arco Norte durante varias horas
Las autoridades informaron que la autopista Arco Norte se mantuvo sin paso vehicular por varias horas, debido a un siniestro que no se especificó, en el que se requirió el apoyo de grúas para mover a las unidades involucradas. La fila de vehículos llegó a extenderse hasta 14 kilómetros mientras continuaban las maniobras para liberar el tramo.
La autopista Arco Norte señaló: “La circulación ya fue reabierta, sin embargo, se mantiene cierre parcial en un carril de la autopista Arco Norte con dirección a Atlacomulco, a la altura del kilómetro 110+600, en el tramo Pachuca-Ajoloapan”.
Carril de alta aún afectado en dirección Atlacomulco
Solo el carril de alta permanecía inhabilitado en la zona mencionada, mientras que el tránsito por los carriles restantes comenzó a fluir.
Las autoridades exhortaron a los conductores a seguir los señalamientos viales y a manejar con precaución en la zona del percance para evitar mayores retrasos.
[TE RECOMENDAMOS: Desplome de helicóptero en Edomex deja dos personas muertas]
Tránsito en la zona del Arco Norte tras el accidente
Con la liberación parcial de la autopista Arco Norte, la fila de 14 kilómetros empezó a reducirse paulatinamente, permitiendo el avance de vehículos particulares y transporte de carga que se encontraban varados desde la madrugada.
En la zona hay personal de apoyo y unidades de auxilio vial para continuar con las labores y restablecer en su totalidad la circulación en dirección a Atlacomulco.