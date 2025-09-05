Cinco acusados de homicidio de 13 bebés reciben prisión domiciliaria en Edomex

GENERANDO AUDIO...

En los juzgados de control de Almoloya de Juárez, un juez determinó otorgar prisión domiciliaria a cinco personas detenidas por el probable delito de homicidio en agravio de 13 recién nacidos, fallecidos en noviembre de 2024, tras recibir fórmulas contaminadas con la bacteria Klebsiella oxytoca.

La medida incluye el pago de una garantía económica superior a 700 mil pesos, además de la obligación de suspender actividades laborales de los imputados en la empresa hospitalaria señalada como responsable mientras dure el proceso judicial.

Mariela “N”, Claudia “N”, Citlalli “N”, Gloria “N” y Gustavo “N” permanecerán bajo resguardo domiciliario mientras continúa la investigación.

El caso ha dejado secuelas entre las madres y familias afectadas, entre ellas Miriam, originaria de Atlacomulco, quien cuenta cómo perdió a su bebé apenas 12 días después de nacido.

“Acudí yo al hospital porque iba a nacer y mi bebé estaba bien, me dijeron que él iba bien y pues de un día para otro me marcan que ya había fallecido”, Miriam Fernanda Pérez, mamá de menor contagiado.

En un inicio, el diagnóstico médico señaló como causa infartos múltiples, pero meses después se confirmó que la verdadera razón fue la infección por la bacteria Klebsiella oxytoca, contenida en las fórmulas de nutrición parenteral administradas en, al menos, tres hospitales públicos y uno privado del Estado de México.

