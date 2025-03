Clausuran basurero nuclear en Edomex, conocido como el “Chernobyl mexiquense”

Autoridades municipales, encabezadas por el edil del Tamascalapa, Alan Martínez Cervantes, cancelaron el domingo el basurero nuclear conocido como el “Chernobyl mexiquense”, en el Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos (CADER) de este municipio del Estado de México (Edomex).

De acuerdo con los habitantes de Tamascalapa, hay alrededor de 98 toneladas de varillas radiactivas enterradas en el sitio. Además, Alan Martínez Cervantes, presidente municipal de Temascalapa, confirmó que se trata de 14 hectáreas donde se siguen recibiendo cápsulas con desechos de material radiactivo, al menos, cada dos o tres meses y por las noches.

El edil aseguró, durante la clausura de este basurero nuclear en Temascalapa, que no cuenta con dictamen de Protección Civil ni tiene licencia de funcionamiento.

“Esto no se limita solamente al municipio ni a un estado; recuerden que la radioactividad ni se ve ni se huele ni se oye; es algo que traspasa la naturaleza, que no nos damos cuenta. A veces, incluso, puede ser que no es algo que nos afecte en este momento, le va a afectar a nuestros hijos, aquí ha habido casos en nuestras comunidades aledañas de malformaciones y no necesariamente es porque estuvieron cerca del CADEX, sus padres sí lo hicieron”.

Alan Martínez Cervantes, presidente municipal de Temascalapa, Edomex.