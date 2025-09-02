Clima en Edomex hoy 2 de septiembre: imágenes de lluvia en varios municipios

GENERANDO AUDIO...

Lluvia matutina complica el traslado en municipios del Edomex. Fotos: Gob. Edomex

Esta mañana varios municipios del Estado de México (Edomex), amanecieron con lluvias, lo que ocasionó encharcamientos que también fueron derivados de las lluvias de la tarde anterior, lo que complicó el traslado de la ciudadanía hacia sus lugares de trabajo y el de los niños a la escuela, así como el tránsito vehicular.

¿Qué municipios amanecieron con lluvias en el Edomex?

De acuerdo con la cuenta de Reporte vial del Estado de México, los municipios que amanecieron con lluvias fueron:

La Paz

Nezahualcóyotl

Chimalhuacán

Valle de Chalco

Nezahualcóyotl: colonias con agua acumulada

En Nezahualcóyotl, diversas colonias presentan niveles de agua que alcanzan hasta medio metro de altura, entre las zonas más afectadas se encuentran la colonia Benito Juárez y la colonia Maravillas, donde se mantienen cuadrillas de Protección Civil para desazolvar coladeras y agilizar el tránsito.

Valle de Chalco: granizo bloqueó desagües

En Valle de Chalco, las lluvias estuvieron acompañadas de granizo que obstruyó coladeras, lo que generó acumulaciones de hasta 40 centímetros de agua en algunas calles. Vecinos señalaron que el tránsito vehicular se volvió lento y hubo complicaciones para el transporte público debido a los encharcamientos.

Chimalhuacán y La Paz: vías primarias afectadas

Las precipitaciones también ocasionaron inundaciones en arterias principales de Chimalhuacán y La Paz, lo que retrasó la movilidad matinal. Autoridades locales indicaron que continúan con recorridos para atender puntos críticos y retirar desechos que impiden el flujo del agua.

¿Cómo estará el clima hoy en Edomex?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reiteró que en las próximas horas podrían continuar lluvias intermitentes en la zona oriente del Estado de México, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones en sus traslados.

