CNTE inicia bloqueos en Edomex y levanta plumas de la caseta México-Puebla

CNTE se manifiesta en Toluca y vialidades. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Este miércoles, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciaron protestas en la Autopista México-Puebla a la altura de la caseta de San Marcos y en Toluca alrededor de las 10:50 horas.

Los manifestantes se han congregado en la caseta de San Marcos y han levantado las plumas de la misma, dejando pasar a los vehículos, pero sin pagar la caseta.

Cierran la Vía Morelos en Ecatepec

José Reyes Simón es profesor de la preparatoria 277, encabeza la manifestación de docentes mexiquenses en la Vía Morelos en Ecatepec, Edomerx y asegura que se retirarán el bloqueo hasta que liderazgos en Toluca sean recibidos por autoridades estatales y se instalen mesas de trabajo.

Los maestros inconformes se encuentran a la altura del Puente de Fierro donde hay un discreto dispositivo de seguridad.

CNTE amagó con bloqueos en avenidas principales del Edomex

La CNTE anunció bloqueos en tres avenidas principales del Estado de México (Edomex) hoy y la toma de la ciudad de Toluca a las 11:00 horas, de acuerdo con lo difundido por los trabajadores de la educación, estas son las vialidades que anunciaron para bloquear:

Autopista México-Puebla

Carretera Federal México-Texcoco

Autopista México-Pachuca

Sin embargo, al momento, la presencia de los integrantes de la CNTE no ha colapsado las vías y su presencia en la México-Puebla ha sido para levantar las plumas de la caseta de San Marcos.

CNTE se manifiesta en Toluca

En cuanto a su protesta en Toluca, los manifestantes se encuentran frente al Palacio de Gobierno, como lo habían anunciado, la Avenida Lerdo de Tejada sí se encuentra cerrada en la capital mexiquense. Los profesores han dicho que no se retirarán hasta que los reciba algún representante del Gobierno local.

Autoridades estatales ya están en las inmediaciones del Palacio de Gobierno, para resguardar la integridad de manifestantes y ciudadanos, pero la protesta es, hasta el momento, pacífica.

¿Qué piden los manifestantes de la CNTE?

Los inconformes exigen el cumplimiento a las recategorizaciones de plazas directivas y orientadores, junto con nivelaciones salariales.

