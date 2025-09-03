¿Cómo puedes obtener hasta 200 mil pesos para consolidar una cooperativa en Edomex?

GENERANDO AUDIO...

Los seleccionados se publicarán en noviembre. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Gobierno del Estado de México (Edomex), a través de la Secretaría del Trabajo, emitió la convocatoria del Fomento Cooperativo para el Bienestar 2025, mediante la cual te pueden apoyar con hasta 200 mil pesos para que consolides tu cooperativa y trabajes.

La convocatoria es para los mexiquenses de los 125 municipios del Edomex y estará abierta hasta el día 17 de septiembre; deberás acudir a tu Oficina Regional de Empleo y entregar tu solicitud.

¿Cuál es el monto de apoyo de Fomento Cooperativo para el Bienestar 2025?

El monto de apoyo que se entregará es de 200 mil pesos en una única emisión y se aplicará en:

Adquisición de mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramienta

Adquisición de materia prima previamente autorizada por el área operativa

Adaptación de locales

También se otorgará apoyo en servicio y en constitución.

Los giros autorizados son:

Artesanías

Talleres de oficios

Turismo

Reciclaje

Taller de reparaciones

Agroindustria

El propósito es promover el autoempleo, fortalecer los emprendimientos cooperativistas y mejorar el ingreso familiar.

Requisitos

Mínimo de cinco personas

El proyecto debe llevarse a cabo en el Edomex

Requisitar el formato de Solicitud de Asesoría para la constitución de una Sociedad Cooperativa

Formato de representante legal

Carta compromiso para asistir a actividades del programa de formación cooperativa

Formato para comprobación fiscal



De cada uno de los cinco integrantes:

Identificación oficial

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio en el Edomex

Constancia de situación fiscal

Firma electrónica del representante legal

Cumplir con los requisitos y criterios para el fortalecimiento de sociedades cooperativas

Publicación de resultados

La publicación de resultados se llevará a cabo a partir del mes de noviembre del 2025; se podrán consultar en las Oficinas Regionales de Empleo y en la página web de la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de México.

