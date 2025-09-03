¿Cómo puedes obtener hasta 200 mil pesos para consolidar una cooperativa en Edomex?
El Gobierno del Estado de México (Edomex), a través de la Secretaría del Trabajo, emitió la convocatoria del Fomento Cooperativo para el Bienestar 2025, mediante la cual te pueden apoyar con hasta 200 mil pesos para que consolides tu cooperativa y trabajes.
La convocatoria es para los mexiquenses de los 125 municipios del Edomex y estará abierta hasta el día 17 de septiembre; deberás acudir a tu Oficina Regional de Empleo y entregar tu solicitud.
¿Cuál es el monto de apoyo de Fomento Cooperativo para el Bienestar 2025?
El monto de apoyo que se entregará es de 200 mil pesos en una única emisión y se aplicará en:
- Adquisición de mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramienta
- Adquisición de materia prima previamente autorizada por el área operativa
- Adaptación de locales
También se otorgará apoyo en servicio y en constitución.
Los giros autorizados son:
- Artesanías
- Talleres de oficios
- Turismo
- Reciclaje
- Taller de reparaciones
- Agroindustria
El propósito es promover el autoempleo, fortalecer los emprendimientos cooperativistas y mejorar el ingreso familiar.
Requisitos
- Mínimo de cinco personas
- El proyecto debe llevarse a cabo en el Edomex
- Requisitar el formato de Solicitud de Asesoría para la constitución de una Sociedad Cooperativa
- Formato de representante legal
- Carta compromiso para asistir a actividades del programa de formación cooperativa
- Formato para comprobación fiscal
- De cada uno de los cinco integrantes:
- Identificación oficial
- Acta de nacimiento
- CURP
- Comprobante de domicilio en el Edomex
- Constancia de situación fiscal
- Firma electrónica del representante legal
- Cumplir con los requisitos y criterios para el fortalecimiento de sociedades cooperativas
Publicación de resultados
La publicación de resultados se llevará a cabo a partir del mes de noviembre del 2025; se podrán consultar en las Oficinas Regionales de Empleo y en la página web de la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de México.