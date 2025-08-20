GENERANDO AUDIO...

Recibe placas del Edomex en tu casa paso a paso. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Si eres automovilista en el Estado de México (Edomex), es importante saber cómo recibir placas, engomado y tarjeta de circulación de Edomex en tu casa. A través del portal de Servicios al Contribuyente puedes solicitar que la documentación vehicular llegue directamente a tu domicilio, evitando traslados y filas en módulos presenciales.

Pasos para recibir placas, engomado y tarjeta de circulación en Edomex

De acuerdo con la Secretaría de Finanzas del Edomex, el procedimiento para que los conductores reciban placas, engomado y tarjeta de circulación en la puerta de su hogar se realiza en línea con los siguientes pasos:

Ingresar al portal de Servicios al Contribuyente Seleccionar la opción de “Reemplacamiento” Elegir el apartado de “Entrega a Domicilio” Realizar el pago correspondiente, ya sea en línea o en alguno de los más de tres mil centros autorizados Recibirás un mensaje de texto (SMS) con la confirmación y los datos sobre la entrega

La dependencia precisó que, con este proceso, los documentos vehiculares serán enviados de manera segura al domicilio registrado.

Entrega a domicilio de placas en el Estado de México

La autoridad estatal señaló que la modalidad de entrega a domicilio es válida para quienes realicen el reemplacamiento en los tiempos establecidos en el calendario oficial.

El servicio incluye el envío de las placas metálicas, el engomado y la tarjeta de circulación. En caso de no encontrarse en el domicilio al momento de la entrega, el ciudadano podrá reagendar la visita siguiendo las indicaciones que se detallan en el aviso que dejará la empresa de mensajería.

