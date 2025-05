GENERANDO AUDIO...

El Gobierno de México comenzará a entregar 40 mil pesos a familias vulnerables en mayo de 2025, como parte del Programa de Vivienda del Bienestar. Este apoyo busca mejorar viviendas en zonas con alto rezago habitacional del Estado de México.

Apoyo de 40 mil pesos se entrega sin gestores y sólo en estos municipios

A partir de mayo de 2025, el Gobierno de México comenzará a entregar 40 mil pesos a familias vulnerables, como parte del Programa de Vivienda del Bienestar. Con este apoyo, se busca mejorar viviendas en zonas con alto rezago habitacional del Estado de México y, al mismo tiempo, avanzar en el acceso a una vida más digna.

¿Quiénes pueden recibir el apoyo?

Para ser beneficiario, se deben cumplir los siguientes requisitos establecidos por la Conavi y la Secretaría del Bienestar:

Ser mayor de 18 años

Vivir en alguno de los municipios seleccionados

No tener otra vivienda a su nombre

No haber recibido apoyos previos de la Conavi

Tener ingresos familiares menores a dos salarios mínimos (menos de 17 mil pesos)

(menos de 17 mil pesos) No contar con crédito vigente del Infonavit o Fovissste

o Presentar documentos que acrediten la posesión legal de la vivienda

Además, el apoyo se entrega directamente a través de una tarjeta del Banco del Bienestar, sin necesidad de gestores.

¿Dónde aplica el programa?

En esta etapa, el programa se enfoca en 10 municipios del Estado de México, seleccionados por su alto grado de rezago habitacional. Estos son:

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Ixtapaluca

La Paz

Nezahualcóyotl

Texcoco

Tlalnepantla de Baz

Valle de Chalco Solidaridad

En total, se estima que más de 100 mil familias podrían resultar beneficiadas.

¿Cómo se entrega el apoyo?

El monto de 40 mil pesos se destina exclusivamente para mejoras en viviendas existentes. Es decir, puede utilizarse en:

Compra de materiales de construcción

Pago de mano de obra calificada

Reparaciones estructurales o ampliaciones

Instalación de servicios como baños, electricidad o techos firmes

Para garantizar la transparencia, el recurso se entrega directamente en una tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios.

¿Cómo se solicita el apoyo?

A diferencia de otros programas, no hay registro en línea ni convocatorias abiertas. En su lugar, Servidores de la Nación realizan censos casa por casa en las zonas seleccionadas. Por eso, si vives en alguno de los municipios incluidos, deberás esperar la visita oficial.

Importante: No proporciones tus datos personales a desconocidos. Todos los trámites son gratuitos y no requieren gestores.

¿A quién se da prioridad?

Como parte de su política de inclusión, el Gobierno da prioridad a los siguientes grupos:

Mujeres jefas de familia

Adultos mayores

Personas con discapacidad

Poblaciones indígenas

Familias en condiciones de alta marginación o riesgo

De esta manera, el programa busca atender a quienes más lo necesitan.

¿Se tiene que pagar el dinero?

El apoyo de 40 mil pesos es un subsidio federal no reembolsable, lo que significa que no se genera deuda alguna. Además, no se cobran intereses ni se exige ningún tipo de pago posterior.

¿Puedo registrarme en línea?

Todo el proceso es presencial y coordinado por personal del Gobierno. No existe ninguna página oficial para registrarse ni convocatoria digital.

¿Se puede usar para comprar una casa nueva?

El dinero soóo puede usarse para mejorar, ampliar o reparar una vivienda ya existente. No aplica para compra de terrenos o casas nuevas.

¿Qué pasa si tengo crédito en Infonavit o Fovissste?

En ese caso, no puedes acceder al programa. Está diseñado exclusivamente para personas que no tienen acceso a crédito hipotecario vigente.

El apoyo de 40 mil pesos del Programa de Vivienda del Bienestar 2025 busca cerrar brechas de desigualdad y garantizar el derecho a una vivienda adecuada. Si vives en uno de los municipios seleccionados, mantente alerta a las visitas oficiales. No entregues documentos a terceros ni pagues por el trámite.