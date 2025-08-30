¿Cómo sacar tu licencia de conducir digital en el Estado de México?

GENERANDO AUDIO...

Puedes obtener tu licencia en formato digital. Foto: Getty Images.

Así como ocurre en la Ciudad de México, los automovilistas que tramitaron su licencia de conducir en el Estado de México ya pueden contar con el formato digital del documento.

A través de unos cuantos pasos, puedes obtenerla y llevarla en tu teléfono celular en todo momento, y aquí en Unotv.com te decimos cómo hacerlo.

🚗🪪¿No traes contigo tu licencia de conducir?



¿Cómo tramitar tu licencia de conducir digital del Estado de México?

Si ya cuentas con tu licencia de conducir, para obtener el formato digital realiza lo siguiente:

Descarga la aplicación Llave Edomex para Android o iOS

Ingresa y selecciona Agregar Licencia

Escanea el Código QR de tu licencia física

Realiza el escaneo facial desde tu teléfono celular

Ingresa tu número telefónico

De esta forma, podrás agregar la versión digital del documento, el cual es válido en todo el país, destacó la Agencia Digital del Estado de México.

Requisitos para tramitar la licencia de conducir del Edomex

Si aún no cuentas con tu licencia de conducir expedida por el gobierno mexiquense, estos son los requisitos para hacerlo:

Acta de nacimiento

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Identificación vigente

Comprobante de domicilio

Presentar y aprobar el examen de conocimientos del Reglamento de Tránsito del Edomex

Certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias

Comprobante de pago de derechos

Costo de la licencia de conducir del Edomex

El costo del trámite para la licencia de conducir en el Estado de México es: