Con sofisticado equipo térmico buscan a Kimberly Moya en Naucalpan

Utilizan cámaras térmicas para buscar a Kimberly Moya. Fotos: FGJEM/Fernando Cruz

Con equipos térmicos de alta tecnología, autoridades realizan la búsqueda de Kimberly Moya, adolescente de 16 años desaparecida desde el 2 de octubre en Naucalpan, Estado de México (Edomex). Personal de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM), la Fiscalía mexiquense, la Secretaría de Seguridad estatal y la de Nezahualcóyotl, apoyados con binomios caninos, llevaron a cabo nuevas inspecciones en un inmueble de la colonia San Rafael Chamapa.

Equipos forenses y tecnológicos en la búsqueda

Durante las labores se utilizaron dispositivos térmicos, palas, picos y equipos de antropología forense, con el objetivo de detectar posibles indicios bajo tierra o en zonas cerradas. Estas acciones forman parte de los cateos realizados a propiedades vinculadas con Gabriel “N” y Paulo “N”, los dos hombres detenidos por su presunta participación en la desaparición de la menor, ocurrida cuando salió de su casa para sacar copias.

La investigación de la Fiscalía

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el 2 de octubre, alrededor de las 16:14 horas, Kimberly caminaba sobre la calle Filomeno Mata, esquina con Diagonal Minas, en San Rafael Chamapa, cuando fue interceptada por Gabriel Rafael “N”, quien la habría llevado hasta un Volkswagen sedán gris conducido por Paulo Alberto “N”. Ambos presuntos implicados la habrían privado de la libertad y desde entonces no se conoce su paradero.

Las videograbaciones obtenidas por las autoridades muestran cómo el vehículo siguió a la joven durante su trayecto, hasta el punto donde fue subida al automóvil. Además, peritajes forenses confirmaron que el calzado encontrado coincide con el que Gabriel Rafael “N” usaba el día de los hechos.