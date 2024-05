FUERTES IMÁGENES: joven mata a 2 mujeres por ir echando carreritas en carretera de Chalco

Conductores echan carreritas y matan a 2 mujeres en Chalco. Foto: @victorcabreramx.

Señalados de estar echando carreritas, unos sujetos a bordo de un automóvil Mini Cooper arrollaron y mataron a dos mujeres que viajaban en una moto sobre la carretera Tlapala-Miraflores, en el municipio de Chalco, Estado de México.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes fuertes; se recomienda discreción:

Ver más #EdoMx|| El día de ayer se registró un accidente fatal sobre la carretera #Tlapala – #Miraflores, en #Chalco, donde un conductor de un minicooper color negro arrolló a dos mujeres, una de ellas perdió la vida en el lugar.



Se presume que el conductor perdió el control de la… pic.twitter.com/m2g1v6Yl2z — Víctor Cabrera (@victorcabreramx) May 6, 2024

Testigos encaran a conductor que iba echando carreritas en Chalco, lo que terminó en la muerte de 2 mujeres

De acuerdo con videos, testigos encararon a los presuntos responsables del accidente, acusándolos de que iban circulando a una alta velocidad en ese tramo vial.

Al llegar con el conductor del vehículo, él negó que estuvieran haciendo competencias y dijo que la motociclista se cruzó.

“¿Cuáles carreras? Claro que no, la señora se cruzó. No me agredas”, dijo el joven, que vestía playera negra y pantalón de mezclilla azul, después de bajar del auto.

El autor del video continuó manifestando que, debido a estar echando carreritas con otro automóvil, atropellaron a las mujeres en motocicleta.

“Mira lo que hiciste. Van a salir en las noticias, te vas a ir a la cárcel”. Testigo.

De igual forma, al grabar al otro conductor que estaría involucrado en el incidente por ir a exceso de velocidad, éste dijo que habría una demanda por difamación.

“Sin pedos y si no, te va una demanda por difamación y búscale”. Conductor.

Mueren mujeres atropellas

Medios locales informaron que el accidente ocurrió el domingo 5 de mayo en la carretera Tlapala-Miraflores, en el municipio de Chalco.

Personas que también presenciaron los hechos dijeron haber visto tres coches echando carreritas cuando arrollaron a las víctimas a bordo de una moto.

Unidades de emergencia trasladaron a las mujeres, identificadas como Mónica “N” y Naidelyn “N”, habitantes del poblado de Miraflores, en Chalco, a un hospital cercano para ser atendidas, pero perdieron la vida.

Los responsables terminaron detenidos por las autoridades mexiquenses.