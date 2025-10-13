Conoce las nuevas tarifas de transporte público que inician el 15 de octubre en Edomex

GENERANDO AUDIO...

Hay nuevas tarifas para el transporte público en Edomex. Foto: Cuartoscuro

A partir del 15 de octubre, las tarifas del transporte público en el Estado de México (Edomex) tendrán un incremento oficial, de acuerdo con lo publicado en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno. El ajuste aplicará para todas las rutas concesionadas del territorio mexiquense y representa un aumento de 2 pesos en el costo del recorrido mínimo.

Según el documento oficial, el precio base pasará de 12 a 14 pesos en los trayectos de hasta 5 kilómetros para el transporte colectivo, mientras que por cada kilómetro adicional el cobro será de 25 centavos.

Incremento de tarifas en transporte público del Edomex

El Gobierno del Edomex informó que este ajuste busca homologar las tarifas del transporte público en los municipios mexiquenses. Con ello, los usuarios deberán cubrir 14 pesos por el recorrido mínimo en camiones, combis o microbuses autorizados.

En tanto, para el servicio mixto, que opera principalmente en zonas rurales o de difícil acceso, la tarifa será de 11 pesos por los primeros 10 kilómetros y 25 centavos adicionales por cada kilómetro extra.

El anuncio fue publicado oficialmente en la Gaceta del Gobierno de la entidad mexiquense, con lo cual entra en vigor el 15 de octubre de 2025, fecha a partir de la cual todas las unidades deberán aplicar las nuevas tarifas.

Exentos del aumento en tarifas del transporte en Edomex

El acuerdo estatal especifica que niños menores de 5 años seguirán exentos de pago, siempre que ocupen un asiento sin generar costo adicional.

Asimismo, adultos mayores con credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) continuarán pagando 12 pesos en el transporte público.

“Los usuarios que acrediten su condición de persona adulta mayor mediante credencial del Inapam conservarán su tarifa preferente”, detalla la publicación oficial.

Con esta medida, el Gobierno del Estado de México busca garantizar el acceso al transporte para sectores vulnerables de la población, al tiempo que regula los cobros autorizados para las rutas concesionadas.

Ajuste publicado en Gaceta del Gobierno del Estado de México

De acuerdo con la Gaceta del Gobierno, las tarifas deberán exhibirse de forma visible en el interior de las unidades de transporte. Además, se establece que los concesionarios tienen la obligación de respetar los precios autorizados y evitar cobros indebidos.

El documento oficial también recuerda que cualquier modificación futura a las tarifas deberá publicarse previamente en el medio oficial de la entidad.