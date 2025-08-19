Consulta si tu auto tiene multas en Edomex con dos sencillos pasos

| UnoTV | Estado de México

GENERANDO AUDIO...

Revisa aquí tus multas. Foto: Cuartoscuro

¿Te preocupa tener multas de tránsito pendientes en el Estado de México (Edomex) y no sabes cómo verificarlo? Ahora, con la nueva línea Infracción Transparente, los automovilistas cuentan con una herramienta sencilla para revisar si su vehículo tiene sanciones activas y, en caso necesario, pagarlas de forma rápida y sin complicaciones.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México puso en marcha este servicio con la finalidad de dar mayor claridad a los conductores y, al mismo tiempo, ofrecer un canal para denunciar posibles actos de corrupción por parte de los agentes de tránsito. La línea está disponible todos los días del año, las 24 horas, lo que la convierte en una alternativa práctica y accesible para los mexiquenses.

¿Cómo consultar si tienes multas en el Edomex?

El procedimiento es muy sencillo:

Marca al 800 900 3300 Ingresa el número de placas de tu automóvil El sistema te informará si tienes alguna multa registrada y qué pasos seguir

Si necesitas apoyo más detallado, existen módulos presenciales en municipios como Toluca, Naucalpan, Atlacomulco, Cuautitlán Izcalli, Nezahualcóyotl y Valle de Bravo. En estos espacios es posible imprimir el formato de pago, recibir asesoría jurídica y resolver dudas sobre trámites relacionados con infracciones.

Además, para facilitar el cumplimiento, la Secretaría implementó un sistema de cobro inmediato en el lugar de la infracción, mediante dispositivos electrónicos portátiles; estos equipos permiten pagar con tarjeta de crédito o débito y generan un comprobante al instante.

Los automovilistas pueden acceder a descuentos de hasta el 70 % si pagan el mismo día en municipios de la Zona Metropolitana, o del 50 % si lo hacen dentro de los primeros 14 a 15 días naturales, dependiendo de la zona.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]