GENERANDO AUDIO...

Mujeres con Bienestar en Estado de México. Foto: Gobierno Edomex.

El programa social Mujeres con Bienestar, impulsado por el gobierno del Estado de México, continúa con la entrega de tarjetas a nuevas beneficiarias para recibir un apoyo económico de hasta 15 mil pesos al año.

Entrega de tarjetas a nuevas beneficiarias

En el municipio de Toluca, el secretario de Bienestar del Estado de México, Juan Carlos González Romero, realizó el pasado miércoles 10 de septiembre la entrega de tarjetas de Mujeres con Bienestar a cerca de tres mil nuevas beneficiarias.

El funcionario estatal precisó que estas nuevas beneficiarias se registraron al programa en septiembre, octubre y noviembre de 2023, por lo que explicó el motivo del retraso en la entrega de las tarjetas.

“Por eso estamos aquí, dándoles la cara y explicándoles el motivo. Cuando abrimos el programa, nunca pensó nuestra querida gobernadora que iban a inscribirse más de 2 millones de mujeres. Entonces, todas tienen un folio”, sostuvo González Romero.

¿Hay un nuevo registro para Mujeres con Bienestar en Edomex?

Es importante señalar que el gobierno del Estado de México no ha abierto una nueva convocatoria para el registro de nuevas beneficiarias.

La entrega de tarjetas que se está realizando es para las más de 2 millones de mexiquenses que se inscribieron en la convocatoria inicial.

¿Qué hacer en caso de ya contar con folio?

El tener un folio de registro indica que ya eres parte del programa social, por lo que lo único que se debe hacer es seguir los siguientes pasos:

Esperar la llamada de los Servidores de la Nación.

Acudir a la cita para entregar documentos: acta de nacimiento, identificación oficial, CURP vigente, comprobante de domicilio no mayor a 3 meses y el Formato Único de Bienestar.

Regresar el día indicado para recibir tu tarjeta.

Descargar la app Programas del Bienestar.

Estar atenta al calendario de dispersión de pagos.

¿Qué es Mujeres con Bienestar en Edomex?

Mujeres con Bienestar es un programa social del gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez, que está dirigido a mujeres de 18 a 62 años.

El objetivo de este programa es elevar el ingreso económico del mencionado sector de la población mexiquense en condición de pobreza/carencia de seguridad social mediante un apoyo económico bimestral de 2 mil 500 pesos.

Cabe señalar que las mexiquenses que son parte de Mujeres con Bienestar pueden ser beneficiarias durante un año, por lo que el apoyo económico al concluir el programa es de 15 mil pesos.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]