Controlan incendio en fábrica de colchones en Ecatepec

Un fuerte incendio en una fábrica de colchones y materiales de poliuretano fue controlado por bomberos en Ecatepec, Estado de México, tras varias horas de labores coordinadas. El siniestro, que se registró en un inmueble de 2 mil metros cuadrados, provocó una intensa movilización de servicios de emergencia en la zona industrial del municipio.

De acuerdo con información del Cuerpo de Bomberos de la CDMX, en las maniobras de sofocación participaron 23 bomberos provenientes de cuatro estaciones de la capital del país para apoyar al Estado de México, además de nueve unidades de emergencia que trabajaron para sofocar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a inmuebles cercanos.

El incendio afectó principalmente poliuretano, colchones y material para su fabricación, lo que generó columnas de humo visibles a varios kilómetros de distancia. Las autoridades implementaron un operativo preventivo para mantener a salvo a los trabajadores y vecinos del área.

Tras la extinción total del incendio, los bomberos entregaron el inmueble al subdirector operativo de Protección Civil de Ecatepec, quien continuará con las labores de enfriamiento y remoción de escombros para prevenir una posible reignición.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas, aunque algunos bomberos sufrieron intoxicación por inhalación de gases. Los daños materiales son considerables; 190 personas evacuadas de los domicilios colindantes como medida preventiva.



Las autoridades locales iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro.

