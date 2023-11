Queman compañeros a alumno en escuela de Texcoco por no tener motocicleta; lee la historia

"UN COMPAÑERO ME TIRÓ GASOLINA…y UNO Q TRAÍA ENCENDEDOR ME PRENDIÓ el PANTALÓN”

Así relata Cristhian cómo le incendiaron las piernas, alumnos del @CEDVAOFICIAL de @TexcocoOficial

En la escuela no se hacen responsables.@SEP_mx tampoco@FiscaliaEdomex indaga



El caso #C4EnAlerta pic.twitter.com/dXYtqKl77J