¿Cuál es el último día para el reemplacamiento en el Edomex 2025?

| UnoTV | Estado de México

GENERANDO AUDIO...

El reemplacamiento en Edomex esta por terminar. Foto: Cuartoscuro.

El Estado de México (Edomex) mantiene activo su programa de reemplacamiento vehicular, con el objetivo de que los conductores tengan en regla sus placas y puedan acceder a beneficios como descuentos en recargos y tenencia. Este trámite aplica únicamente para ciertos modelos y años de expedición, por lo que conviene revisar si tu automóvil se encuentra dentro de los requisitos.

Entre los puntos más importantes está la vigencia de las placas, la cual es de cinco años a partir de su expedición. Si ya cumpliste ese periodo y aún no realizas la renovación, es momento de verificar tu estatus para evitar multas en el futuro.

Reemplacamiento Edomex 2025 está por terminar, ¿cuál es la fecha límite?

La fecha límite para cumplir con el reemplacamiento en Edomex es el 31 de agosto de 2025. Hasta ese día los dueños de vehículos podrán obtener hasta 100% de descuento en tenencia y recargos, siempre que realicen el trámite en tiempo y forma.

Este programa está dirigido a:

Vehículos de servicio particular con placas expedidas en 2020

Autos con placas de 2019 y anteriores que no renovaron durante 2024

Una vez concluido el trámite, las nuevas placas se entregan en un plazo máximo de siete días hábiles, siempre que los documentos estén correctos y se haya efectuado el pago correspondiente.

¿Cómo consultar si debes renovar?

Ingresa al Portal de Servicios al Contribuyente del Edomex Selecciona la opción Reemplacamiento Da clic en Información general y busca la sección “Consulta la vigencia de tu placa aquí” Introduce el número de placa y presiona Aceptar

De esta forma podrás confirmar si tu automóvil debe reemplacar este 2025 y aprovechar los beneficios que el programa ofrece.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]