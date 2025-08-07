GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images.

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Trabajo, ha confirmado las fechas para el registro al programa social Apoyo al Desempleo para el Bienestar en agosto de 2025.

Este programa busca apoyar a los habitantes de la entidad que perdieron su empleo en los últimos 18 meses por causas ajenas a su voluntad. El registro se podrá realizar de manera personal o por internet y aquí en Unotv.com te damos los detalles.

¿Cuándo y cómo aplicar al Apoyo al Desempleo para el Bienestar?

Las personas interesadas en el apoyo podrán realizar su registro del 4 al 15 de agosto de 2025. La convocatoria está dirigida a personas de 18 años en adelante que vivan en cualquiera de los 125 municipios del Estado de México.

Existen dos modalidades para el registro:

Vía internet – Se podrá realizar del 4 al 15 de agosto en la página web oficial de la Secretaría del Trabajo del Estado de México: https://strabajo.edomex.gob.mx.

Vía presencial – La atención en los módulos será del 4 al 8, y del 11 al 15 de agosto, en un horario de 9:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes. El registro se lleva a cabo en las Oficinas Regionales de Empleo (entra al siguiente link).

Requisitos para el Apoyo al Desempleo para el Bienestar

El apoyo consiste en una transferencia monetaria de 3 mil pesos. Para solicitarlo, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mexicano por nacimiento o naturalización

Tener 18 años en adelante

Habitar en el Estado de México

Presentar condición de desempleo

Documentación en fotocopia:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Comprobante de domicilio, no mayor a seis meses de antigüedad

Formato Único de Bienestar (FUB)

Acreditar el desempleo

Carta bajo protesta de decir verdad

Otros que determine la instancia normativa

Los resultados de las personas beneficiarias se darán a conocer en septiembre de 2025 en la misma página web de la Secretaría del Trabajo.