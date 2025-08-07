Apoyo al Desempleo Bienestar 2025: fechas y requisitos para registrarse en agosto
El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Trabajo, ha confirmado las fechas para el registro al programa social Apoyo al Desempleo para el Bienestar en agosto de 2025.
Este programa busca apoyar a los habitantes de la entidad que perdieron su empleo en los últimos 18 meses por causas ajenas a su voluntad. El registro se podrá realizar de manera personal o por internet y aquí en Unotv.com te damos los detalles.
[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]
¿Cuándo y cómo aplicar al Apoyo al Desempleo para el Bienestar?
Las personas interesadas en el apoyo podrán realizar su registro del 4 al 15 de agosto de 2025. La convocatoria está dirigida a personas de 18 años en adelante que vivan en cualquiera de los 125 municipios del Estado de México.
Existen dos modalidades para el registro:
- Vía internet – Se podrá realizar del 4 al 15 de agosto en la página web oficial de la Secretaría del Trabajo del Estado de México: https://strabajo.edomex.gob.mx.
- Vía presencial – La atención en los módulos será del 4 al 8, y del 11 al 15 de agosto, en un horario de 9:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes. El registro se lleva a cabo en las Oficinas Regionales de Empleo (entra al siguiente link).
Requisitos para el Apoyo al Desempleo para el Bienestar
El apoyo consiste en una transferencia monetaria de 3 mil pesos. Para solicitarlo, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser mexicano por nacimiento o naturalización
- Tener 18 años en adelante
- Habitar en el Estado de México
- Presentar condición de desempleo
Documentación en fotocopia:
- Acta de nacimiento
- Identificación oficial vigente
- Clave Única de Registro de Población (CURP)
- Comprobante de domicilio, no mayor a seis meses de antigüedad
- Formato Único de Bienestar (FUB)
- Acreditar el desempleo
- Carta bajo protesta de decir verdad
- Otros que determine la instancia normativa
Los resultados de las personas beneficiarias se darán a conocer en septiembre de 2025 en la misma página web de la Secretaría del Trabajo.