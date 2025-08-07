Apoyo al Desempleo Bienestar 2025: fechas y requisitos para registrarse en agosto

| 19:59 | Omar Hernández Jiménez | UnoTV
Apoyo al Desempleo Bienestar 2025
Revisa los requisitos para solicitar el apoyo. Foto: Getty Images.

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Trabajo, ha confirmado las fechas para el registro al programa social Apoyo al Desempleo para el Bienestar en agosto de 2025.

Este programa busca apoyar a los habitantes de la entidad que perdieron su empleo en los últimos 18 meses por causas ajenas a su voluntad. El registro se podrá realizar de manera personal o por internet y aquí en Unotv.com te damos los detalles.

 [¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

¿Cuándo y cómo aplicar al Apoyo al Desempleo para el Bienestar?

Las personas interesadas en el apoyo podrán realizar su registro del 4 al 15 de agosto de 2025. La convocatoria está dirigida a personas de 18 años en adelante que vivan en cualquiera de los 125 municipios del Estado de México.

Existen dos modalidades para el registro:

  • Vía internet – Se podrá realizar del 4 al 15 de agosto en la página web oficial de la Secretaría del Trabajo del Estado de México: https://strabajo.edomex.gob.mx.
  • Vía presencial – La atención en los módulos será del 4 al 8, y del 11 al 15 de agosto, en un horario de 9:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes. El registro se lleva a cabo en las Oficinas Regionales de Empleo (entra al siguiente link).

Requisitos para el Apoyo al Desempleo para el Bienestar

El apoyo consiste en una transferencia monetaria de 3 mil pesos. Para solicitarlo, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

  • Ser mexicano por nacimiento o naturalización
  • Tener 18 años en adelante
  • Habitar en el Estado de México
  • Presentar condición de desempleo

Documentación en fotocopia:

  • Acta de nacimiento
  • Identificación oficial vigente
  • Clave Única de Registro de Población (CURP)
  • Comprobante de domicilio, no mayor a seis meses de antigüedad
  • Formato Único de Bienestar (FUB)
  • Acreditar el desempleo  
  • Carta bajo protesta de decir verdad
  • Otros que determine la instancia normativa

Los resultados de las personas beneficiarias se darán a conocer en septiembre de 2025 en la misma página web de la Secretaría del Trabajo.

Te recomendamos:

Ganaderos mexicanos pierden 30 mdd al mes por gusano barrenador

Negocios

Ganaderos mexicanos pierden 30 mdd al mes por gusano barrenador

Infonavit dará casas desde agosto: conoce los requisitos

Nacional

Infonavit dará casas desde agosto: conoce los requisitos

Caro Quintero, el “Mayo” y el “Viceroy” libran la pena de muerte en EE. UU.

Estados Unidos

Caro Quintero, el “Mayo” y el “Viceroy” libran la pena de muerte en EE. UU.

Hallan enorme rata en Reino Unido; similar al tamaño de un gato

Internacional

Hallan enorme rata en Reino Unido; similar al tamaño de un gato

Etiquetas: ,