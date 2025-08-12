GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El registro para Apoyo al Desempleo para el Bienestar, programa impulsado por el gobierno de Delfina Gómez en el Estado de México, concluirá el próximo 15 de agosto.

Registro abierto para el Apoyo al Desempleo para el Bienestar

El trámite se puede realizar en línea, a través del portal oficial de la Secretaría del Trabajo del Estado de México, y también de forma presencial, en módulos distribuidos en varios municipios, con atención de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

Está destinado para las personas mayores de 18 años que perdieron su empleo durante los últimos 18 meses, a quienes se les otorga un apoyo económico de 3 mil pesos hasta en cinco ocasiones, sumando un total de 15 mil pesos.

Requisitos para solicitar el apoyo

Para acceder al programa social y recibir 15 mil pesos, las personas interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mexicano por nacimiento o naturalización

Tener 18 años en adelante

Habitar en el Estado de México

Presentar condición de desempleo

Presentar la siguiente documentación

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Comprobante de domicilio, no mayor a seis meses de antigüedad

Formato Único de Bienestar (FUB)

Acreditar el desempleo: Constancia laboral Baja emitida por el instituto de seguridad social al que fue afiliado Documento que emita alguna autoridad en materia laboral

Carta bajo protesta de decir verdad

Otros que determine la instancia normativa

Publicación de resultados

La Secretaría del Trabajo del Estado de México comunicó que los resultados de las personas beneficiarias se publicarán en septiembre de 2025, en la plataforma oficial de la dependencia.

