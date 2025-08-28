GENERANDO AUDIO...

Foto: Secretaría de Bienestar Edomex.

Está por concluir agosto, mes en el que se entregó la cuarta entrega del apoyo bimestral de 2 mil 500 pesos del programa Mujeres con Bienestar en el Estado de México; ahora la pregunta es cuándo será el próximo depósito económico.

Aquí en Unotv.com te damos todos los detalles sobre este beneficio impulsado por el Gobierno del Estado de México.

¿Cuándo es el siguiente depósito del apoyo Mujeres con Bienestar?

Aunque aún no hay un calendario oficial, y de acuerdo a cómo las autoridades de la Secretaría de Bienestar mexiquense han venido llevando a cabo el procedimiento, el siguiente depósito estaría previsto para el mes de octubre, y de esa forma cubrir el quinto bimestre de 2025.

Conforme a las Reglas de Operación del programa Mujeres con Bienestar, publicadas el 24 de enero de 2025 en la Gaceta Oficial del Estado de México, los depósitos bimestrales se entregan en cinco grupos.

Éstos se definen con la letra de inicio del apellido:

Grupo 1: letras A a D

Grupo 2: letras E a H

Grupo 3: letras I a M

Grupo 4: letras N a R

Grupo 5: letras S a Z

Este orden permite organizar la entrega de los apoyos de manera gradual y eficiente, aunque aún no se ha dado a conocer un calendario oficial con fechas específicas para cada grupo.

Consulta el saldo y movimientos de tu tarjeta

Para poder consultar el saldo y movimientos de tu tarjeta, el Gobierno del Estado de México pone a disposición estos pasos: