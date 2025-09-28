GENERANDO AUDIO...

Vivienda para el Bienestar y Mi Primer Hogar. Foto: Getty Images

La publicación de resultados por parte del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis) de los programas Vivienda para el Bienestar y Mi Primer Hogar es uno de los temas más esperados por los habitantes del Estado de México.

¿Cuándo salen los resultados de Vivienda para el Bienestar y Mi Primer Hogar?

Los resultados finales de los programas Mi Primer Hogar y Vivienda para el Bienestar aún no han sido publicados en la página oficial del Instituto Mexiquense de Vivienda Social (Imevis).

A pesar de que la convocatoria indicaba que estos serían publicados el 26 de septiembre de 2025, hasta el momento no están disponibles en el sitio web oficial del Imevis.

Es importante señalar que la convocatoria también establece que la fecha está sujeta a cambios de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.

Para conocer la fecha exacta en la que saldrán los resultados de Mi Primer Hogar y Vivienda para el Bienestar, se recomienda consultar los canales oficiales y la página oficial del Imevis.

¿Qué es Vivienda para el Bienestar?

Vivienda para el Bienestar es un programa dirigido para las personas de 18 años de edad en adelante que se encuentren en condición de pobreza y/o con carencia por calidad y espacios de la vivienda o carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda.

El apoyo que se brinda es en especie, como puede ser la entrega de: biodigestor, calentador solar, captador pluvial, panel solar, tinaco, entre otros elementos que puedan ayudar al mejoramiento del inmueble.

¿Qué es Mi Primer Hogar?

En contraste, el programa Mi Primer Hogar va dirigido exclusivamente a personas de 18 a 29 años de edad que no cuentan con casa propia y se encuentran en condición de pobreza y/o con carencia por calidad y espacios de esta y que tengan un terreno propio.

El apoyo consiste en la entrega única de materiales de construcción y/o equipamiento para construir una vivienda de hasta 55 m².

