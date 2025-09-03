¿Cuándo se publican resultados de Mi Primer Hogar y Vivienda del Bienestar en Edomex?

GENERANDO AUDIO...

Ambos programas se anunciarán a beneficiarios. Foto: Getty Images

A través del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis), el Gobierno del Estado de México (Edomex) lanzó el programa Mi Primer Hogar, para habitantes del Edomex que no cuenten con casa propia, pero que tengan un terreno, para que puedan autoconstruir su casa.

¿Qué apoyo dan en el programa Mi Primer Hogar?

Se trata de una entrega, por única ocasión, de un paquete de vivienda para la autoconstrucción o autoproducción de una casa de 55 metros cuadrados, conforme al modelo diseñado por el Imevis.

Publicación de resultados

De acuerdo con la convocatoria, se dará respuesta a las personas solicitantes a través del medio de comunicación que se registró en la solicitud y se publicará el listado de personas beneficiarias el 26 de septiembre en el sitio oficial del IMEVIS, aunque se ha aclarado que la fecha puede cambiar según la disposición presupuestal.

Vivienda del Bienestar 2025

Mientras que, el programa Vivienda del Bienestar 2025, impulsado por el Gobierno de México, busca facilitar el acceso a una casa o espacio digno a personas sin afiliación a sistemas como Infonavit o Fovissste. El programa Vivienda para el Bienestar 2025 es una estrategia estatal enfocada en la mejora de condiciones habitacionales para familias con ingresos limitados.

La iniciativa otorga prioridad a quienes residen en localidades consideradas como de alta marginación, con base en los criterios de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

La lista definitiva de beneficiarios se dará a conocer el 26 de septiembre, después de una segunda fase de revisión documental y validación por parte de las autoridades responsables del programa; sin embargo, este apoyo también está sujeto a modificar la fecha debido a disposición presupuestal.

