Memorial para Fernandito en La Paz. Foto: Cuartoscuro

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ejecutaron una orden de aprehensión en reclusión contra Carlos “N”, Lilia “N” y Ana Lilia “N” por el delito de secuestro que causa la muerte, en agravio de un niño de cinco años identificado como Fernandito.

Los tres, integrantes de una misma familia, ya estaban vinculados a proceso por delitos relacionados con la desaparición de la misma víctima y permanecen recluidos en el Penal de Nezahualcóyotl.

Secuestro y amenazas

De acuerdo con la investigación, el 28 de julio pasado Lilia “N” y Ana Lilia “N” acudieron al domicilio de la madre del menor, en la colonia Ejidal El Pino, municipio de La Paz, para exigir el pago de una deuda de mil pesos.

Cuando la mujer dijo no tener el dinero, Lilia “N” le advirtió: “Ahora sí me pagas o me llevo a tu hijo”. Posteriormente, ambas forcejearon con la madre y sustrajeron al niño, amenazando con no devolverlo hasta recibir el pago.

En la esquina de la calle las esperaba Carlos “N” y juntos huyeron del lugar.

Falsas versiones y hallazgo del cuerpo

La madre intentó recuperar a su hijo en varias ocasiones, pero recibió versiones contradictorias: que lo tenía su padre, que estaba con su abuela materna.

El 4 de agosto denunció los hechos ante la Fiscalía. Ese mismo día, personal de la Policía Municipal de Género acudió con ella a la vivienda de los implicados, donde hallaron oculto el cuerpo sin vida del menor. Los tres fueron detenidos en el sitio.

Dos procesos y altas penalidades

Tras su detención, se inició una investigación por desaparición de persona y otra por secuestro con agravante de muerte. El Poder Judicial otorgó la segunda orden de aprehensión, que les fue cumplimentada en prisión.

En el Estado de México, el secuestro que causa la muerte puede recibir hasta 140 años de cárcel; la desaparición de persona, hasta 20 años. Los acusados deben ser considerados inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria.