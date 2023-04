Debate Edomex: Alejandra Del Moral promete resolver feminicidios, Delfina Gómez combatir la violencia de género con educación

En el estado con más votantes en el país, las únicas dos candidatas a la gubernatura por el Estado de México se enfrentaron en su primer debate de cara a las elecciones del 4 de junio.

El Instituto Electoral del Estado de México fue el escenario del primer debate entre las dos candidatas a la gubernatura del estado. Alejandra del Moral, representante de la coalición PAN-PRI-PRD-Nueva Alianza, y Delfina Gómez, candidata de Morena-PT-Partido Verde, se enfrentaron en un debate en el que se discutieron temas como la corrupción, la violencia de género, los servicios públicos, la cultura y la recreación.

Los temas a tratar fueron sorteados el 17 de abril, y las candidatas pudieron hacer uso de material visual de apoyo durante el debate. Además, el evento contó con la presencia de diversas personalidades políticas, como Mario Delgado, líder de Morena, y Jesús Zambrano, dirigente del PRD.

Durante su presentación, Delfina Gómez, de la coalición “Juntos Hacemos Historia”, afirmó que ganó las elecciones en 2017, pero que le robaron la gubernatura. También aseguró que el PRI es sinónimo de corrupción.

“Aplicaré los preceptos de la 4T no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”