Se cumple una semana de que Norma Lizbeth falleció a causa de traumatismo craneoencefálico, provocado por golpes que recibió a manos de una compañera, afuera de la escuela secundaria número 518, en San Juan Teotihuacan en el Estado de México.

El pasado viernes, su agresora, Azhara “N”, fue detenida en su domicilio en Teotihuacán, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por un juez de control del Poder Judicial.

La joven de 15 años de edad ingresó al centro de reintegración Quinta Del Bosque, en el municipio de Zinacatepec.

Este sábado se llevó a cabo la audiencia inicial donde fue decretado el auto de vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado, fijando 30 días para el cierre de la investigación complementaria, tiempo que Zahara permanecerá en el centro de Internamiento de Zinacantepec.

En esa misma semana la directora del plantel fue destituida y ya no podrá dar clases en otro plantel.

La muerte de Norma Lizbeth detonó otras de denuncias por bullying dentro y fuera de este plantel educativo, agresiones que también quedaron grabadas en videos.

En uno de los videos, se aprecia a dos alumnas enfrascarse a golpes afuera de la dirección escolar sin que nadie intervenga.

Video en que se ve a las jovencitas jalarse los cabellos y provocarse heridas.

Tras la agresión, la madre de la víctima exigió la expulsión de la agresora, pero la directora sólo ofreció una disculpa.

“La niña sólo quiere pedir perdón, también la mamá a mí y a mi hija, pero a mí no se me hace justo que nada más un perdón. Yo quiero que saquen a la niña”.

En otra grabación, la agresión ocurrió afuera del plantel escolar.

La víctima de nombre Andrea denunció que sufría agresiones por parte de una de sus compañeras y la semana pasada fue agredida al salir de clases.

Su agresora la atacó por la espalda y la golpeó en rostro y cuerpo, golpes que le provocaron heridas en labio y pómulos.

A pesar de que denunció el ataque a las autoridades escolares, no recibió ayuda.

“Bueno, ya teníamos problemas, pero ayer me agarró por detrás, me tiro al piso y me empezó a pegar”.

Andrea, alumna violentada