Desabasto de gasolina afecta el sur del Edomex; venden litro hasta en 45 pesos

Desabasto de combustible en el Estado de México. Foto: Uno TV

El desabasto de combustible ha afectado varios municipios del sur del Estado de México, entre ellos Luvianos y Tejupilco, donde se observan largas filas de automovilistas en las pocas estaciones que aún cuentan con gasolina. Además, el costo por litro se ha incrementado considerablemente.

Desde mediados de la semana pasada, los habitantes de la zona sur enfrentan problemas de suministro que han paralizado la movilidad, el transporte público, el comercio e incluso las labores del campo.

Gasolina se vende hasta en 45 pesos por litro

Este martes inició nuevamente la distribución con pipas; sin embargo, las pocas gasolineras con combustible presentan filas de varios kilómetros. Ante la escasez, algunos particulares comenzaron a revender gasolina a precios que alcanzan hasta 45 pesos por litro.

Hasta el momento, ni autoridades estatales ni Petróleos Mexicanos (Pemex) han emitido información oficial sobre las causas del desabasto en la zona sur del Estado de México ni sobre el tiempo estimado para restablecer completamente el suministro.

Automovilistas relataron que el jueves y viernes de la semana pasada las gasolineras permanecieron cerradas, y aunque el sábado llegó una pipa con combustible, el abasto sólo duró unas horas debido a las compras de pánico.

Habitantes de los municipios afectados aseguran que la crisis ha impactado la economía local y diversas actividades productivas.